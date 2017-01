Sport Tirschenreuth

14.01.2017

Zwölf Teams kämpfen am Sonntag in Wunsiedel um die Futsalkrone des Kreises Hof-Wunsiedel-Tirschen-reuth. Aus dem Stiftländer Teilnehmer-Trio tritt eine Truppe mit dem klaren Ziel Turniersieg an. Die anderen beiden dagegen sehen sich als Underdogs und wollen die "Großen" zumindest etwas ärgern.

Fast jeder kommt weiter

Spielender Vorsitzender

Futsal-Endrunde im Fußballkreis Hof-Wun-Tir Gruppeneinteilung



Sonntag, 15. Januar, ab 10.30 Uhr in der Dreifachturnhalle der Hauptschule in Wunsiedel



Gruppe A



SpVgg Selbitz (Landesliga) FC Vorwärts Röslau (Landesliga) SG Fuchsmühl (Kreisliga) ZV Thierstein (Bezirksliga)



Gruppe B



1. FC Waldstein (Kreisliga) Kickers Selb (Kreisklasse) SV Mitterteich (Landesliga) ASV Wunsiedel (Kreisliga)



Gruppe C



FC Schwarzenbach/S. (Kreisliga) VfB Helmbrechts (Kreisliga) SF Kondrau (Kreisliga) SpVgg Oberkotzau (Bezirksliga)



Die beiden Gruppenersten sowie die zwei besten Gruppendritten ziehen ins Viertelfinale ein. Die beiden Finalisten qualifizieren sich für die Bezirksmeisterschaft am 21. Januar in Kulmbach.

Ich habe dem Verein mitgeteilt, dass ich mir bis zum Sommer wie gewohnt den Hintern aufreißen werden. Und das erwarte ich auch von meinen Spielern. Kondraus scheidener Coach Jürgen Schmidkonz

Mitterteichs Trainer Andreas Lang redet erst gar nicht lange um den heißen Brei herum. "Wir sind Titelverteidiger und wollen auch heuer Kreismeister werden." Allerdings hält sich Lang selbst in Wunsiedel eher im Hintergrund. Hauptverantwortlich für das Auftreten des Landesligisten ist Co-Trainer Markus Broschik. "Er ist erst seit kurzem Trainer und soll in der Halle Erfahrungen sammeln. Ich schaue zwar zu, halte mich aber zurück und Markus soll das alles eigenverantwortlich managen", sagt Lang.Um die Mission Titelverteidigung erfolgreich zu gestalten, bietet der Landesligist eine "schlagkräftige Truppe" auf. "Wir haben extra ein Futsal-Hallentraining eingelegt, um uns taktische Finessen zu erarbeiten." Auf die Qualität der Gruppengegner Wunsiedel, Kickers Selb und Waldstein will Lang gar nicht gesondert blicken, sondern den Fokus einzig und allein auf die Leistung seiner Truppe legen. "Jede Mannschaft, die hier dabei ist, hat sich das verdient und wird von uns ernst genommen. Aber: Wir wollen zur 'Oberfränkischen' und auch dort nächste Woche eine gute Rolle spielen."Ähnlich ernst, aber etwas weniger ambitioniert gehen die Sportfreunde aus Kondrau das Turnier in Wunsiedel an. Die Futsal-Spezialisten sind auf die kleineren Tore und mit dem kleineren Ball immer für eine Überraschung gut. "Wir wollen uns auf keinen Fall abschlachten lassen. Wenn wir es schaffen, die Vorrunde zu überstehen, haben wir ein erfolgreiches Turnier gespielt", sagt der zum Saisonende scheidende Coach Jürgen Schmidkonz. Der Modus könnte seiner Mannschaft bei diesem Unterfangen behilflich sein. Denn nach den Gruppenspielen bleiben lediglich vier Teams auf der Strecke: Neben den beiden Gruppenersten qualifizieren sich auch die beiden besten Gruppendritten für das Viertelfinale. "Wir treten auf jeden Fall mit unserer bewährten Futsal-Truppe an, die auch in der Futsal-Bezirksliga regelmäßig aufläuft."Dass die Verantwortlichen just ein paar Tage vor der Endrunde seinen Nachfolger vorstellten (wie berichtet übernimmt Jakub Ryba ab dem Sommer), hat für Schmidkonz keine unmittelbaren Auswirkungen. "Ich habe dem Verein mitgeteilt, dass ich mir bis zum Sommer wie gewohnt den Hintern aufreißen werde. Und das erwarte ich auch von meinen Spielern."Als Hecht im Karpfenteich darf sich Kreisligist SG Fuchsmühl fühlen. Schon das Erreichen des Viertelfinals wäre eine faustdicke Überraschung. Zwar sind Klassenunterschiede in der Halle nicht ganz so gravierend wie unter freiem Himmel. Aber gegen die Landesligisten SpVgg Selbitz und FC Vorwärts Röslau sowie die tschechischen Futsal-Profis des ZV Thierstein heißt die Devise von Beginn an Schadensbegrenzung.Für die Truppe von Neu-Coach Wolfgang Eiglmeier aber ist schon die Teilnahme ein großer Erfolg und die Mannschaft um den spielenden Vorsitzenden Philipp Gerg will alle Kampfkraft aufbieten, um es den haushohen Favoriten so schwer wie nur möglich zu machen.