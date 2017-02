Sport Tirschenreuth

06.02.2017

1

0 06.02.2017

Am vergangenen Samstag hatten die Tirschenreuther Handballer den bis dato verlustpunktfreien Spitzenreiter TV Münchberg II zu Gast. Am Ende war bei den Kreisstädtern der Jubel riesengroß, denn sie bezwangen die Oberfranken mit 22:21 (13:13).

Beiden Teams standen alle Spieler zur Verfügung, so dass einem spannenden Spitzenspiel nichts im Wege stand. Von Beginn an dominierten die Hausherren durch eine starke Abwehr- und auch Torhüterleistung. Die HC-Herren setzten sich in der Anfangsphase mit 4:0 ab. Jedoch kämpften sich die Gäste wieder heran und erzielten kurz vor der Pause den 13:13-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel kämpften die HC-Herren weiter um jeden Ball und erarbeiteten sich fünf Minuten vor Spielende einen Drei-Tore-Vorsprung. Kurz vor Schluss wurde es aber noch einmal knapp, weil die Gäste die Kreisstädter mit einer offenen Deckung in Bedrängnis brachten. Aber die Hausherren ließen sich den verdienten Heimsieg nicht mehr nehmen und gewannen mit 22:21. Ein besonderes Lob gebührt den HC-Fans, welche die Mannschaft lautstark nach vorne peitschten.Es spielten: Rupprecht (7), Strasser (4), Meixner (3), Ducheck (3), Gibhardt (2), Platzer (2), Stretz (1/1), Möhrlein, Hecht, Haulena (TW), Hackl (TW), Pentner, Lang, M. Schön

Handball

Bezirksklasse Oberfranken OstSchwarzenbach - Hof II 23:35Tirschenreuth - Münchberg II 22:21Arzberg - Helmbrechts II 15:281. TV Münchberg II 10 269:202 18:22. TV Helmbrechts II 10 328:236 17:33. HC Tirschenreuth 10 298:248 14:64. TSV Hof II 10 289:256 12:85. HSG Fichtelgebirge II 9 220:240 7:116. SG Marktl./Niederl. II 8 194:226 5:117. TS Schwarzenbach 10 250:324 3:178. CVJM Arzberg 9 169:285 0:18