27.04.2017

Der Handballsport erlebt einen Boom. Doch rundum glücklich ist Vorsitzender Thomas Kurzeck nicht, denn ihm fehlen Trainer.

Tendenz steigend

Viele enge Spiele

Spieler des Jahres

Kurzeck bestätigt

(kro) Bei der Jahresversammlung der Handballer richtete der Vorsitzende deshalb einen dringenden Appell an die Mitglieder: "Wir brauchen dringend Trainer und Betreuer im Nachwuchsbereich". Andrea Zahn könne diese Aufgabe allein nicht meistern. Seit Jahrzehnten habe der HC keinen Schiedsrichter, auch dieses Problem müsse angegangen werden. "Jeder ist aufgerufen, einen kleinen Beitrag für den Handballclub zu leisten, nur so könne man beruhigt in die Zukunft blicken", unterstrich der Vorsitzende. In diesem Zusammenhang verwies Kurzeck darauf, dass Martin Kick kürzlich die C-Trainer-Lizenz erworben hat.Aktuell habe der Handballclub 157 Mitglieder, davon 43 Kinder und Jugendliche. Und die Tendenz sei weiter steigend, vor allem Dank der Aktionen in der Grundschule, wie einem Aktionstag und einem Handballturnier. Im Spielbetrieb stehen derzeit drei Mannschaften, neben einer D- und einer B-Jugendmannschaft auch eine Herrenmannschaft. Eine Damenmannschaft habe man leider nicht, bedauerte der Vorsitzende. Im gesellschaftlichen Bereich habe das alljährliche Weinfest auf dem St.-Peter-Gelände wieder alles überragt. Nicht unerwähnt ließ Kurzeck das Zeltlager beim Ferienprogramm, die Teilnahme am Bürgerfest und die Nikolausfeier. Kurzecks Dank galt allen Spielern und Trainern sowie allen ehrenamtlich Tätigen, die sich für den HC engagieren.Für die D-Junioren gab Andrea Zahn einen Kurzbericht ab. Zwar seien alle 20 Spiele verloren worden, aber spielerische Fortschritte sind unverkennbar. Der Trainingsbesuch sei mit 15 bis 25 Kindern hervorragend. Von einer schweren Saison der B-Jugend berichtete Helwig Haulena. Wichtig sei, dass die 10 bis 12 Aktiven Spielpraxis bekommen haben, auch wenn es nur Niederlagen gab. Leider habe man dann die Mannschaft kurz vor Saisonende abmelden müssen. "Weil keine Fahrer mehr zur Verfügung standen", so Haulena. Viele der Eltern wollten die weiten Fahrten bis nach Unterfranken nicht mehr auf sich nehmen. Trotz der Niederlagenserie, "der Trainingsbesuch war hervorragend".Mit 16:12-Punkten belegte die 1. Herrenmannschaft in ihrer Liga den 4. Platz, so Michael Strasser. Er verhehlte nicht, dass er sich eine bessere Platzierung gewünscht hatte, "aber es gab auch viele enge Spiele". Der 14er-Kader sei am Ende wohl doch etwas zu eng gewesen, so dass es in manchen Spielen Personalprobleme gab. Strasser, der zu den Trainingseinheiten eigens aus Amberg anreist, hofft, dass alle Spieler auch in der neuen Saison wieder dabei sind. Der eine oder andere Neuzugang sei zudem in Sicht, so sein positiver Ausblick. In seinem Grußwort verhehlte Bürgermeister Franz Stahl nicht, dass der Handballsport in unserer Region eine gewisse Exotik habe, denn in der Nachbarschaft gebe es kaum Handballvereine, "das wundert mich etwas". Stahl freute sich, dass der Handballclub derzeit einen "Nachwuchsboom" erlebe, umso wichtiger sei das ehrenamtliche Engagement. "Der Handballsport gehört zu Tirschenreuth", betonte Stahl. Gerade an die ältere Jugend appellierte der Bürgermeister: "Übernehmt mehr Verantwortung und entlastet damit die bisherigen Betreuer".Zum "Spieler des Jahres" bei den Herren wurde Christian Ducheck gekürt, "Spieler des Jahres" bei den B-Junioren wurden Xaver Krassler. Für 10 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurden Anna Lehner, Martin Kick, Ralf Pröls, Johannes Müller, Felix Rahn, Sebastian Singer und Matthias Schön, für 20 Jahre Michael Pentner, Johannes Stock und Markus Zepnersowie für 30 Jahre Michael Strasser.Bei den Wahlen wurde Kurzeck in geheimer Abstimmung erneut zum 1. Vorsitzenden gewählt. Gemeinsame stellvertretende Vorsitzende sind Markus Zepner (zudem Jugendwart) und Yvonne Rubner (zudem Vergnügungswartin). Schatzmeister bleibt Johannes Stock, zum Geschäftsführer wurde Christian Ducheck und zum Technischen Leiter wurde Christian Platzer gewählt. Kassenprüfer sind Franz Häring und Michael Strasser.