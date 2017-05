Sport Tirschenreuth

30.05.2017

49

0 30.05.201749

Die dicken Brocken sind aus dem Weg: Der FC Tirschenreuth kämpft noch mit zwei weiteren Kreisliga-Zweiten um einen Platz in der Bezirksliga Oberfranken. Am Mittwoch wartet in Wunsiedel ein völlig unbekannter Gegner.

TSV St. Johannis Bayreuth, Zweiter der Kreisliga Bayreuth, heißt die Hürde, die die Stiftländer am Mittwoch im Wunsiedeler Fichtelgebirgs-Stadion (Anstoß: 18.30 Uhr) auf dem Weg zurück in die Bezirksliga überspringen müssen. Der Sieger dieser Partie trifft dann am Samstag auf den FC Rehau (Zweiter der Kreisliga Nord), der in der zweiten Runde ein Freilos erhalten hatte. Thomas Schramm, Sportlicher Leiter beim FC Tirschenreuth, redet nicht lange um den heißen Brei herum: "Wir kennen diesen Gegner überhaupt nicht und wir werden uns auch nicht großartig Informationen einholen."Die Stiftländer strotzen nach ihrer imposanten Siegesserie in der Liga und dem Erfolg im ersten Relegationsspiel gegen Creußen (2:1) nur so vor Selbstbewusstsein. "Wir sehen die Relegation als schöne Zugabe. Unser Ziel ist es aber, dem Gegner unser Spiel aufzudrängen und nicht zu sehr auf dessen Stärken zu schauen." Die junge Tirschenreuther Truppe solle diese Spiele einfach genießen und daraus lernen, rät Schramm seinen Akteuren. "Wenn wir gewinnen und weiterkommen, ist das in Ordnung. Falls es schiefgehen sollte, lernen die Jungs wenigstens für die nächste Spielzeit", nimmt der Sportliche Leiter jeglichen Druck von der Mannschaft um Spielertrainer Marian Vaclavik. Personell ändert sich im Vergleich zur Partie in Nagel vom Samstag wenig. "Fabian Büttner hat sich vermutlich einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. Er fällt für die weiteren Spiele aus. Dafür kehrt Marek Kratochvil wieder ins Team zurück." Über mangelnde Unterstützung brauchen sich die Tirschenreuther auch in Wunsiedel nicht zu beklagen. "Es ist jetzt nichts Spezielles geplant, aber ich sage mal so: Die 'Narren', die uns in Nagel angefeuert haben, werden auch in Wunsiedel wieder vor Ort sein", sagte Schramm.Nicht nur die treuesten FC-Anhänger drücken fest die Daumen, auch die Verlierer der ersten Kreisliga-Relegations-Runde hoffen auf einen Sieg der Stiftländer. Gewinnt der FC gegen Bayreuth, trifft er im "Finale" auf den FC Rehau. Somit käme der Bezirksliga-Aufsteiger sicher aus dem Kreis Hof-Wunsiedel-Tirschenreuth. Der ASV Waldsassen träfe dann auf den FC Lorenzreuth. Der Sieger aus dieser Partie würde danach gegen den Sieger aus SpVgg Oberkotzau II/FC Trogen II noch einen letzten freien Platz in der Kreisliga ausspielen.