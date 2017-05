Noch ist nichts entschieden

Sport Tirschenreuth

12.05.2017

5

0 12.05.2017

Langsam wird's eng für den SV Schönhaid in der Kreisklasse Ost: Zwei Zähler ist er hinter den SF Kondrau II, drei hinter dem FSV Tirschenreuth. Genau gegen den geht es daheim am Sonntag. Wäre ein guter Zeitpunkt, um dreifach zu punkten.

Auch zwei Runden vor Saisonende bleibt in der Kreisklasse Ost nicht nur das Rennen um die Meisterschaft spannend. Am Tabellenende droht drei Teams der Abstieg. Vor heiklen Aufgaben steht das Führungstrio am 25. Spieltag. Tabellenführer SC Mähring erwartet zum Derby den zuletzt stark auftrumpfenden TSV Neualbenreuth. Die Verfolger ATSV Tirschenreuth und SV Griesbach sollten sich beim TSV Friedenfels und TSV Arzberg-Röthenbach nicht zu sicher fühlen. Im vorentscheidenden Kellerduell stehen sich Schlusslicht SV Schönhaid und der FSV Tirschenreuth gegenüber.SF Kondrau II So. 16.00 SV PechbrunnTrotz einer guten Leistung in Konnersreuth traten die Sportfreunde mit leeren Händen die Heimreise an. Die anstehende Partie stuft SF-Spielleiter Philipp Hopfner als ein Endspiel ein: "Mit einem Dreier stehen die Chancen auf den Klassenerhalt nicht schlecht. Einer weiteren Motivation bedarf es für die Spieler nicht." Die Aufstellung richtet sich nach der Ersten. Nach der blamablen 1:4-Niederlage gegen Arzberg-Röthenbach fordert SV-Trainer Siegi Grüner umgehend Wiedergutmachung. Um in Kondrau zu bestehen, darf sich der Gast keine individuellen Fehler leisten. "Ich rechne mit einer stark aufgestellten Heimmannschaft. Aber wir wollen die Runde ordentlich über die Bühne bringen."SV Schönhaid So. 16.00 FSV TirschenreuthAusgerechnet vor dem vorentscheidenden Abstiegsduell plagen die Hausherren große personelle Sorgen. Rössler kehrt zwar zurück, dafür fehlen die gesperrten Schmid und Hajrizi. "Solange rechnerisch alles möglich ist, geben wir nicht auf", sagt Spielleiter Carsten Rohrsetzer. "Wenn die Mannschaft eine ähnliche Leistung wie zuletzt gegen Griesbach bringt, gehen wir nicht leer aus." Zum entscheidenden Spiel reisen die Gäste ohne Druck an. "Uns reicht ein Remis. Der Druck liegt bei den Hausherren", sagt FSV-Coach Jürgen Ströll. Die zuletzt gezeigten Leistungen nähren die Hoffnung von Ströll. "Wir mussten immer wieder einige Stammspieler ersetzen. Lob an die Ersatzleute." Erstmals in dieser Saison steht Ströll der komplette Kader zur Verfügung.SC Mähring So. 16.00 TSV NeualbenreuthVolle Konzentration fordert SC-Trainer Pavel Plecity für das nächste Endspiel. Er erwartet ein schwieriges Derby gegen einen zuletzt stark agierenden Gegner. Ausgerechnet jetzt fallen wichtige Leistungsträger aus. Plecity hofft, dass die "alten Recken" aushelfen. Befreit kann dagegen der Gast auftreten. "Der Druck liegt beim Heimteam", erklärt TSV-Spielleiter Martin Maier. Trotz Personalsorgen verspricht er, dass sich seine Mannschaft voll reinhauen wird, um zumindest einen Zähler zu entführen.Arzberg-Röthenbach So. 16.00 SV GriesbachNach der überzeugenden Leistung in Pechbrunn rechnet sich TSV-Coach Andreas Habel auch gegen den Gast etwas aus. "Wir wollen uns für die empfindliche Vorrundenniederlage revanchieren", sagt Habel. Dass die Gäste unter Druck stehen, könnte seiner Mannschaft entgegenkommen. Kollege Manuel Waller weiß um die starken Hausherren. "Sie haben gegen alle Spitzenteams immer einen Punkt geholt. Daher müssen wir schon eine Schippe drauflegen, um als Sieger vom Platz zu gehen." Gesperrt ist Kotal, dafür steht Pfleger im Tor.TSV Bärnau So. 16.00 TSV Konnersreuth IIEine enttäuschende Leistung bescheinigte Trainer Werner Daubitzer seiner Mannschaft in Tirschenreuth. "Zumindest das letzte Heimspiel wollen wir mit einer guten Leistung über die Bühne bekommen." Allerdings plagen ihn große Personalsorgen. "Ich hoffe, eine konkurrenzfähige Truppe auf die Beine stellen zu können." Natürlich versuchen die Gäste ihre imposante Serie von neun ungeschlagenen Spielen fortzusetzen. "Ich will den vierten Tabellenplatz verteidigen, und dazu bedarf es eines Sieges", fordert Gästespielleiter Florian Neumann. Die Personallage entspannt sich etwas.DJK Falkenberg So. 16.00 FC Tirschenreuth IIDer Punktgewinn beim ATSV war für Trainer Harald Konrad ungemein wichtig. "Jetzt versuchen wir im letzten Heimspiel nachzulegen", verspricht Konrad. Ihm steht der Kader vom letzten Wochenende zur Verfügung. Da man sich im gesicherten Mittelfeld bewegt, hat die anstehende Partie nur noch statistischen Wert - wäre da nicht die gesunde Rivalität zwischen beiden Klubs. Bei einem Sieg bliebe man in der Endabrechnung vor dem Gegner. Und dafür lohnt es sich , noch einmal Gas zu geben. Das Aufgebot richtet sich nach der Ersten.TSV Friedenfels So. 16.00 ATSV TirschenreuthMit 0:4 kam die Heimelf in Mähring kräftig unter die Räder. Nun bekommt die Mannschaft umgehend die Chance, sich gegen ein weiteres Spitzenteam zu rehabilitieren. Trainer Edwin Bauer gibt dem gleichen Team die Chance , die Schmach auszubügeln. Um die optimale Lage nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen, fordert Gästetrainer Marco Zeus eine deutliche Leistungssteigerung zu letzter Woche. Allerdings weiß er um die Heimstärke des Gegners. "Das wird mit Sicherheit kein Spaziergang. Aber wir wollen dranbleiben."