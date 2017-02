Sport Tirschenreuth

02.02.2017

5

0 02.02.2017

Bei den Bezirksmeisterschaften des Schachverbandes stand in der Mensa der Johann-Andreas-Schmeller-Mittelschule die Blitzschach-Einzelmeisterschaft auf dem Programm. Manfred Oppel von den ausrichtenden Schachvereinen aus Tirschenreuth und Windischeschenbach freute sich über die rege Beteiligung.

26 Teilnehmer hatten ein Mammutturnier mit 25 Runden zu bestreiten. Dabei standen den Spielern pro Partie nur fünf Minuten Bedenkzeit zur Verfügung, wodurch es in den letzten Sekunden oftmals turbulent zuging. In dem spannenden fünfstündigen Ringen bildete sich zunächst eine breite Spitzengruppe. Erst in den Schlussrunden setzte sich Titelverteidiger Stephan Gießmann vom SK Kelheim etwas ab. Mit 22,5 Zählern blieb er als Einziger ungeschlagen und holte sich verdient den Oberpfalztitel. Besonders eng verlief das Rennen um die weiteren Podestränge. Hier trennten den Zweit- vom Sechstplatzierten gerade einmal 1,5 Punkte. Schließlich wurde Michael Plank vom TSV Nittenau mit 20,5 Zählern Vizemeister vor dem punktgleichen Martin Rieger vom SK Schwandorf.Abschlusstabelle1. Stephan Gießmann (SK Kelheim), 2. Michael Plank (TSV Nittenau), 3. Martin Rieger (SK Schwandorf), 4. Tobias Brunner (TSV Nittenau), 5. Stephan Stöckl (SK Schwandorf), 6. Stefan Schiller (SK Kelheim), 7. Wilhelm Weigert (TV Riedenburg), 8. Rainer Seidel (SF Luhe-Wildenau), 9. Johannes Paar (SK Schwandorf), 10. Alexander Nöckler (SK Weiden)