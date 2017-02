Sport Tirschenreuth

19.02.2017

4

0 19.02.2017

Mit den sportlichen Erfolgen ist der Tennisclub vollauf zufrieden. Auch die Jugendarbeit kann sich sehen lassen. Nur die Halle bereitet Kopfzerbrechen.

Eine ausgesprochen positive Bilanz zog der Tennisclub im ATSV Tirschenreuth in der Jahreshauptversammlung in der Gaststätte der Tennishalle. Für den erkrankten Vorsitzenden Claus Bäumler leitete sein Stellvertreter Hans-Jürgen Kiermaier die Hauptversammlung. Den Mitgliederstand bezifferte er auf 237 Personen, darunter 65 Kinder und Jugendliche. Mit einer Werbeaktion im Erwachsenenbereich will man weitere Mitglieder gewinnen.Sportwart Georg Schirmer berichtet von insgesamt zehn Mannschaften im Spielbetrieb. Den Meistertitel errangen die Herren I, die Junioren 18 und die Mädchen 16, dazu kamen ein 2. Platz und weitere gute Platzierungen. Bei den Jugend-Kreismeisterschaften waren 40 Nachwuchsspieler am Start. Erstmals konnten die Tirschenreuther dem stärksten Rivalen TC Waldershof gemessen an den Erfolgen den Rang ablaufen.Ausgespielt wurde wieder der Jürgen-Roth-Pokal und als sportliches Highlight bereits zum 30. Male das sehr gut besetzte Dreikönigs-Turnier in der Halle. Dies ist inzwischen zum bestdotierten Hallenturnier in Bayern avanciert. Großen Beifall gab es dann für Marianne Seeliger, die im November bei den Bayerischen Seniorenmeisterschaften in Nürnberg den Titel in ihrer Altersklasse holte. In der diesjährigen Saison geht der Tennisclub mit 13 Mannschaften an den Start.Jugendwartin Ute Gleißner berichtete von der die Werbeaktion in der Grundschule, der eine Schnupperstunde in der Tennishalle folgte, was wiederum sechs Kinder als Mitglieder brachte. Ein Trainingslager in Marienbad und ein Zeltlager auf der eigenen Tennisanlage gehörte ebenso zum Programm. Eine gute Bilanz zeigte Kassenwart Wolfgang Wettinger auf, was angesichts der anstehenden Kosten dringend notwendig ist. Gedankt wurde hier vor allem dem Förderverein. Die Finanzen waren an diesem Abend noch öfter Grund für eine Diskussion, steht doch die Sanierung der Tennishalle an. Reparaturbedürftig sind das Dach, der Hallenboden, die Heizungs- und auch die Lichtanlage. Durch das Dach dringt immer wieder mal Wasser ein.Bürgermeister Franz Stahl sicherte dem Verein den in der Kreisstadt übliche Zuschuss von 7,5 Prozent zu. "Die Halle ist das Kapital des Tennis-Clubs." Heinrich Bayreuther vom Hauptverein freute sich über die gute Entwicklung und den sportlichen Aufschwung. Bezirksvorsitzender Johannes Deppisch lobte den Tennisclub bezüglich des Turniers in den höchsten Tönen. Der 3. Vorsitzende Claus Groll hatte die Versammlung gebeten, ihn aus persönlichen Gründen von seinem Amt zu entbinden. Die Anwesenden stimmten dem zu. Die Position bleibt zunächst vakant.Geehrt wurden Ingrid Schiller und Jürgen Roth für 60 Jahre Mitgliedschaft. 40 Jahre dabei sind Eckart Faulhaber, Ernst Maurer, Margot Maurer, 30 Jahre: Fabian Härtl, Christine Kahl, Elisabeth Kahl, Franz Kahl, Martin Kahl, Helmut Kürzdörfer, Gustav Pfeifer, Marianne Seeliger, Winfried Seeliger, Roswitha Strasser, Karl Wild, Guido Gawron, 25 Jahre: Andreas Ehstand, Lisa Bäumler, Daniela Höhn, Florian Höhn, Patricia Höhn, Dr. Peter Höhn, 10 Jahre: Isabell Bayreuther, Radek Cech, Jürgen Eixner, Ute Gleißner, Brigitte Hecht, Peter Machat, Pedro Maestre, Max Mayer.