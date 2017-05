Sport Tirschenreuth

01.05.2017

9

0 01.05.2017

Schlusslicht SV Schönhaid muss in der Kreisklasse Ost mehr denn je um den Ligaverbleib bangen. Gegen den SV Pechbrunn setzte es auf heimischem Gelände eine knappe 1:2-Niederlage. An der Tabellenspitze marschiert das Führungstrio dagegen im Gleichschritt.

Sowohl Spitzenreiter ATSV Tirschenreuth (4:1 in Bärnau) als auch die Verfolger SC Mähring (4:0 in Falkenberg) und SV Griesbach (5:1 beim FSV Tirschenreuth) hielten sich am 23. Spieltag komplett schadlos. Somit läuft alles auf einen Showdown am letzten Spieltag hinaus, wenn Tirschenreuth und Mähring aufeinandertreffen. Griesbach hingegen ist mit vier bzw. fünf Punkten Rückstand auf Ausrutscher der beiden führenden Teams angewiesen. Am anderen Ende der Tabelle spitzt sich die Lage für den SV Schönhaid immer weiter zu. Zwei Zähler beträgt der Rückstand des Schlusslichts auf die Reserve der Sportfreunde Kondrau und den FSV Tirschenreuth.TSV Neualbenreuth 1:1 (0:1) TSV FriedenfelsTore: 0:1 (18.) Christoph Meister, 1:1 (51.) Thomas Meyer - SR: Mario Bächer (SG Fuchsmühl) - Zuschauer: 30 - Gelb-Rot: (85.) Florian Riederer (Neualbenreuth).(rti) Obwohl es für beide Teams um nichts mehr ging, sahen die Zuschauer ein sehr zweikampfintensives Spiel. Die Friedenfelser nutzten ihre erste Torchance zur Führung. Danach bestimmte das Heimteam die Partie, schaffte es aber nicht oft in den Strafraum der Gäste. Die größte Möglichkeit vergab Roman Hermann alleine vor dem Torwart. Kurz nach der Pause entwischte Thomas Meyer seinem Verteidiger und köpfte das 1:1. Danach hatten die Neualbenreuther noch zwei Chancen auf den Führungstreffer, allerdings reagierte der Friedenfelser Torwart hervorragend. Insgesamt erkämpften sich die Gäste verdient den Punkt.SV Schönhaid 1:2 (0:1) SV PechbrunnTore: 0:1 (12.) Josef Weiß, 1:1 (60.) Fabian Höfer, 1:2 (63.) Simon Heinrich - SR: Ronan Richter (Münchberg) - Zuschauer: 35 - Rot: (88.) Florian Schmid (Schönhaid) - Gelb-Rot: (90.) David Beer (Schönhaid)Trotz weiterhin vieler verletzter Akteure lieferte Schönhaid erneut eine gute kämpferische Leistung ab und verlor äußerst unglücklich. Im ersten Abschnitt hatten die Gäste leichte Feldvorteile und gingen durch einen sehenswerten Kopfballtreffer in Führung. Nach dem Wechsel machte die Heimelf Druck. Ebenfalls per schönem Kopfball gelang Höfer der verdiente Ausgleich. Die Freude währte allerdings nur kurz, denn die Gäste gingen umgehend wieder in Führung. In der Folgezeit gab sich Schönhaid nicht geschlagen, kassierte aber noch eine umstrittene Rote Karte für Schmid nach einem Allerweltsfoul an der Mittellinie und eine Gelb-Rote Karte für Beer.Arzberg-Röthenbach 0:0 TSV Konnersreuth IISR: Thomas Geiser (Hof) - Zuschauer: 20 - Gelb-Rot: (89.) Maximilian Siller (Konnersreuth)Die Heimelf wollte die schwächere Leistung der letzten Woche vergessen machen, doch dies gelang in den ersten Minuten nur bedingt. Die Konnersreuther verteidigten mit Mann und Maus und setzte offensiv immer wieder Nadelstiche. Der agile Fried konnte sich immer wieder auf der Außenbahn durchsetzen, aber fand selten einen Abnehmer. Das Spiel wurde immer schwächer. Die Heimelf wurde unverständlicherweise immer nervöser. Die beste Chance der ersten Halbzeit hatte Konnersreuth, als ein Freistoß nur die Oberkante der Latte streifte. In der zweiten Hälfte das gleiche Bild. Das Spiel beider Mannschaften war durch und durch auf Zufall ausgelegt. Die Gäste versuchten sich die Kondition mit vielen Spielerwechseln einzuteilen. Die letzte Arzberger Chance ergab sich kurz vor Schluss, allerdings wurde Hoheisel klar im Strafraum gefoult. Die Pfeife vom Schiedsrichter blieb zum Entsetzen der Heimelf still.SF Kondrau II 0:2 (0:0) FC Tirschenreuth IITore: 0:1 Thomas Weiß (47.), 0:2 Thomas Weiß (72.) - SR: Wolfgang Klose (Furthammer) - Zuschauer: 50(pho) Nichts zu holen gab es für die Reserve des SF Kondrau. In der ersten Halbzeit agierte Kondrau mit einer guten Defensivleistung, fand aber nach vorne kaum statt. Der FC setzte sich mit zunehmender Spieldauer immer weiter in der gegnerischen Hälfte fest. So hatten die Gäste insgesamt mehr vom Spiel. Zwei Mal jedoch rettete der Kondrauer Schlussmann. Nicht lange mussten die Tirschenreuther in der zweiten Halbzeit warten. Einen Freistoß aus 20 Metern versenkte Weiß unhaltbar im Winkel. Das Spiel ging weiter nur in eine Richtung. Eine Viertelstunde vor Schluss fiel das 0:2 durch Weiß. Der FC-Stürmer kam aus 16 Metern freistehend zum Schuss und krönte seine tolle Leistung mit einem weiteren sehenswerten Treffer.DJK Falkenberg 0:4 (0:0) SC MähringTore: 0:1 (62.) Lukas Kliment, 0:2 (70.) Josef Kliment, 0:3 (88.) Josef Kliment, 0:4 (90.) David Machala - SR: Walter Aufschläger (Leutendorf) - Zuschauer: 120(hko) In einem guten Kreisklassenspiel dominierten lange Zeit die Abwehrreihen. Torchancen gab es wenige. In der 20. Minute hätte es zwingend Elfmeter für Falkenberg geben müssen, Feistl wurde klar gefoult, der Pfiff blieb jedoch aus. Die zweite Hälfte begann die DJK gut, Feistl scheiterte knapp per Kopf. Danach leistete sich die Heimelf zwei entscheidende Fehler, die Mähring gnadenlos ausnutzte. Zwei weitere Konter besiegelten die Niederlage. Am Ende machten die fünf guten tschechischen SC-Spieler den Unterschied.FSV Tirschenreuth 1:5 (0:4) SV GriesbachTore: 0:1 (13.) Marek Zeman, 0:2 (15.) Matthias Voith, 0:3 (29.) Jakub Smoranc, 0:4 (36.) Marek Zeman, 1:4 (67.) Tobias Stilp, 1:5 (81.) Jakub Smoranc - SR: Hannes Hörath (Lorenzreuth) - Zuschauer: 50Die favorisierten Gäste ließen nichts anbrennen und stellten bereits im ersten Durchgang die Weichen auf Sieg. Zweimal Zeman, Voith und Smoranc schossen bereits zur Pause eine beruhigende 4:0-Führung für Griesbach heraus. Als dem FSV der Ehrentreffer durch Stilp gelang, stellte Smoranc mit seinem zweiten Treffer umgehend den alten Abstand wieder her.TSV Bärnau 1:4 (1:4) ATSV TirschenreuthTore: 1:0 (7.) Martin Zwerenz, 1:1, (19.) Pavel Hromir, 1:2 (21.) Dominik Schnabl, 1:3 (24.) Jan Kucera, 1:4 (37.) Dominik Schnabl - SR: Robert Stich (Fuchsmühl) - Zuschauer: 80(zwr) Bärnau ging früh durch einen Fernschuss von Martin Zwerenz überraschend in Führung. Danach erhöhten die Kreisstädter das Tempo. In der 17. Minute scheiterte Philipp Kraus noch am Pfosten. Fünf Minuten später ging der ATSV durch einen Doppelschlag von Pavel Hromir und Dominik Schnabl in Führung. Vorausgegangen waren zwei krasse Abwehrfehler der Heimmannschaft. Als Jan Kucera und wiederum Schnabl in auf 4:1 erhöhten, war die Partie entschieden. In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften und somit geht der Auswärtssieg des ATSV auch in dieser Höhe in Ordnung.