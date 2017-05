Sport Tirschenreuth

09.05.2017

Klug und verdammt schnell: Bei den Oberpfälzer-Schnellschachmeisterschaften in Tirschenreuth brauchten die Teilnehmer auch gutes Sitzfleisch.

Die insgesamt zehn Vierermannschaften hatten beim Schnellschach-Turnier ("Georg-Böller-Pokal") in Tirschenreuth ein Rundenturnier im sogenannten Fischer-Modus zu bestreiten, wobei die Spielerinnen und Spieler bis zu sechs Stunden an den Brettern saßen. Hierbei bot der FC Mintraching eine beeindruckende Vorstellung. Das Team aus dem Landkreis Regensburg ging in der Besetzung Christoph Rother, Lennart Uphoff, Alois Achhammer und Thomas Achhammer als Favorit an den Start und wurde dieser Rolle auch vollauf gerecht. Mit beeindruckenden 15:1 Mannschaftspunkten und somit ohne Niederlage setzten sich die vier Spieler mit großem Abstand an die Spitze der Tabelle und durften hochverdient mit dem Siegerpokal nach Hause reisen.In gebührendem Abstand folgten mit jeweils 12:6 Zählern der TSV Nittenau mit Michael Plank, Tobias Brunner, Thomas Kammer und Fabian Kammer auf Platz zwei sowie der SK Schwandorf I mit Stephan Stöckl, Johannes Paar, Daniel Scharf und Maximilian Stöckl auf Rang drei. Die Plätze vier und fünf belegten die Teams des SC Bavaria Regensburg und des SC Windischeschenbach mit je 11:7 Punkten.Daneben wurden auch die besten Einzelspieler gekürt. Die Wertung an Brett eins gewann Cédric Oberhofer vom SC Bavaria Regensburg, während auf den Brettern zwei bis vier Lennart Uphoff, Alois Achhammer und Thomas Achhammer vom FC Mintraching die besten Ergebnisse erzielten. Eine besondere Ehrung erfuhren Tobias Brunner vom TSV Nittenau und Michael Betz vom SC Windischeschenbach, die als einzige Spieler an allen Bezirksmeisterschaften der Saison teilgenommen haben.Stellvertretend für die beiden Ausrichtervereine SC Tirschenreuth und SC Windischeschenbach hatte Manfred Oppel die Teilnehmer in der Johann-Andreas-Schmeller-Mittelschule Tirschenreuth begrüßt. Die Leitung lag in den Händen des zweiten Vorsitzenden des Schachverbandes Oberpfalz, Stefan Simmerl.Abschlusstabelle1. FC Mintraching 17-1 30.0 2. TSV Nittenau1 2-6 21.5 3. SK Schwandorf I1 2-6 20.5 4. SC Bavaria Regensburg 11-7 21.5 5. SC W'eschenbach 11-7 18.5 6. SK Weiden 07 10-8 19.5 7. SC Erbendorf 8-10 16.5 8. SK Schwandorf I 6-12 14.5 9. SF Roding 12-1 69.5 10. W.-Eschenb./TIR Jug. 1-17 8.0