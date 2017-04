Sport Tirschenreuth

27.04.2017

Wondreb. (kro) Toller Erfolg für die beiden Luftgewehrmannschaften des Schützenvereins "Hubertus" Wondreb - und dies im Jubiläumsjahr. Denn sowohl die erste als auch die zweite Luftgewehr-Mannschaft schaffte den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse.

Auch der Drittplatzierte

Die erste Luftgewehrmannschaft verlor zwar am Wochenende den letzten Rundwettkampf beim SV "In Treue fest" Gebhardsreuth hauchdünn mit zwei Ringen Unterschied und fiel damit auf den dritten Tabellenplatz in der Bezirksliga zurück. Alle Aufstiegshoffnungen schienen "ad acta" gelegt, denn im Reglement hieß es, dass nur die beiden Erstplatzierten ein Aufstiegsrecht haben.Doch nun kam die gute Nachricht vom Oberpfälzer Schützenbezirk, dass auch der Drittplatzierte ein Aufstiegsrecht hat. Damit steigen die Wondreber neben "Hubertus" Eslarn und Gebhardsreuth in die Bezirksoberliga auf, in einer Liga, in der die Wondreber in ihrer 60-jährigen Vereinsgeschichte noch nie geschossen haben. Der ersten LG-Mannschaft gehörten an: Melanie Bäuml, die mit einen Schnitt von 379,21 Ringen die Beste der Wondreber Mannschaft war, Simon Baumgärtl, Claudia Döllinger und Thomas Gradl.Mit 22:2 Punkten wurde die 2. Luftgewehrmannschaft der "Hubertus"-Schützen Meister in der Gauliga. Sie sind damit Aufsteiger in die Gauoberliga. Beste Einzelschützin der "Zweiten" war Daniela Döberl mit einem Schnitt von 369,92 Ringen. Neben ihr schossen noch Stefanie Scharnagl, Petra Stengel, Daniel Meisl, Manfred Zölch, Markus Kohl und Maria Prockl.Klar ist, dass dieser Doppelaufstieg beim Jubiläumsfest (12. bis 15. Mai) sicherlich noch gebührend gefeiert wird.