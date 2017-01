Sport Tirschenreuth

30.01.2017

2

0 30.01.2017

Der zweite Anzug des Tirschenreuther Schwimm-Clubs passt wie maßgeschneidert: Beim Auerbacher Schwimmfest überzeugten die Kreisstädter nicht nur mit 9 Gold-, 15 Silber- und 3 Bronzemedaillen; mit einer Flut neuer Bestzeiten stellten sie zudem ihrem Trainerteam um Hubert Brech und Barbara Legat-Kasel frühzeitig ein ausgezeichnetes Zwischenzeugnis für deren Arbeit aus.

Zwar musste man beim TSC krankheitsbedingt auf einige Aktive verzichten, die neun angetretenen Schwimmer konnten dafür umso mehr überzeugen und sich für die Bezirksliga-Teams nachdrücklich empfehlen. So gewann im Jahrgang 2002 Annika Brech die 50 m Brust in starken 0:40,78, nachdem sie zuvor bereits drei Silbermedaillen erringen konnte. Sie rückt damit im Sprintbereich bereits an das Niveau der ersten Garnitur des TSC heran. Über die 50 m Brust schlug auch im Jahrgang 2003 mit Leonie Reif (0:41,50) eine TSC-Schwimmerin als Erste an. Und auch sie war zuvor über je 50 m Rücken, Freistil und Schmettern als Zweite ins Ziel gelangt.Bei den Jungen gelang dieses Kunststück im Jahrgang 2004 Leon Ducheck. Er gewann die 50 m Brust in 0:42,28. Zwei Goldmedaillen holte im Jahrgang 2004 Daria Codlova mit 0:32,44 und 0:42,50 über je 50 m Freistil und Brust, während im Jahrgang 2005 Fynn Legat die Stärken des TSC in der Brustschwimmart mit seinem Sieg in 0:42,85 untermauerte. Legat komplettierte einen Medaillensatz mit den Plätzen zwei und drei über je 50 m Schmetterling und Rücken. Die gleichaltrige Marlene Züllich erschwamm sich über 50 m Brust in 0:44,65 Silber. Im Jahrgang 2006 lieferten sich Niclas Köstler und Peter Fuhrmann packende Zweikämpfe. Köstler gewann die 50 m Rücken (0:47,69) und 50 m Brust (0:43,50), während Fuhrmann über 50 m Schmettern nach 0:47,10 als Erster anschlug.Zumindest auf den Sprintstrecken hat der TSC-Nachwuchs damit bewiesen, dass er sich dem Niveau der ersten Mannschaft annähert. In den kommenden Monaten wird man nunmehr bemüht sein, diesen Anschluss auch auf den mittleren und längeren Distanzen zu erreichen. Die Grundlagen jedenfalls sind gelegt und lassen für die Zukunft berechtigte Hoffnungen zu.