06.02.2017

Die beiden Mannschaften der Schwimmgemeinschaft (SG) Nordoberpfalz gehören auch im kommenden Jahr der bayernweit eingleisigen Landesliga an. Mit den Plätzen 12 und 16 sicherten sich die Damen- und Herrenteams der SG von Tirschenreuther Schwimm-Club und SV 08 Auerbach einmal mehr den Klassenerhalt.

In der Spitze ausgeglichen

In den 36 von insgesamt 52 Rennen, in denen TSC-Akteure für die SG zum Einsatz kamen, belegten die Kreisstädter vier erste, einen zweiten und sechs dritte Plätze. Von größerer Bedeutung waren aber die Zeiten, die nach Umrechnung in Punkte die Basis für das Gesamtergebnis bildeten. Und da schafften die TSC-Athleten immerhin zwölf persönliche Bestleistungen.Besonders die Damenmannschaft erwies sich dabei in der Spitze als besonders ausgeglichen. So lieferte Kathrin Bachmeier mit zwei wichtigen Siegen in starken Zeiten über 200 und 400 m Freistil (2:16/4:50) einen wichtigen Beitrag für das Punktekonto des Teams. Viktoria Bogner steigerte sich über 50 und 100 m Freistil auf 0:29 und 1:02. Über 200 m Brust blieb sie in 2:57 ebenso erstmals unter der 3-Minuten-Marke wie Lena Rath (2:59). Carina Bönisch gewann nicht nur die 400 m Freistil in 5:11, auch über 100 m Schmettern, 200 m Rücken und 200 m Lagen schwamm sie neue persönliche Bestzeiten. Und auf den kräftezehrenden 800 m Freistil erfüllten Julia Walter und Melissa Zölch die Erwartungen.Mit 10 866 Punkten mussten sich die Damen der SG Nordoberpfalz beim Durchgang in Weiden zwar knapp hinter dem gastgebenden SVW mit Platz vier begnügen, ließen aber die SG Ergolding-Landau und den ASV Neumarkt hinter sich. Im Gesamtresultat, das die gleichzeitig in Bayreuth und Nürnberg ausgetragenen Durchgänge einschließt, belegt die SG aber mit Rang 12 einen Platz im gesicherten Mittelfeld.Etwas weiter ging die leistungsmäßige Schere innerhalb der SG bei den Herren auseinander. Florian Sammüller schloss an seine Bestmarken an. Er gewann die 200 m Freistil in 2:06 und schlug über 100 m Freistil (0:57) und 200 m Lagen (2:25) als Dritter an. Zum rechten Zeitpunkt in Hochform präsentierte sich auch Lukas Bachmeier mit sehr starken 1:12 und 2:36 über 100 und 200 m Brust, wo er ebenso wie über 200 und 400 m Lagen (2:25/5:10) als Dritter anschlug. Jonas Ducheck musste nach guten 200 und 400 m Freistil über 100 und 200 m Schmettern etwas Federn lassen. Patrick Walter und Kilian Züllich boten über die 1500 m Freistil mit 20:20 und 20:00 recht ansprechende Zeiten.Mit der SG Ergolding-Landau und dem SB Delphin Augsburg hielten auch die Herren der SG Nordoberpfalz beim Durchgang in der Max-Reger-Stadt zwei Mannschaften auf Distanz und landeten hinter dem SV Weiden auf Platz vier. Im Gesamtklassement reichte es für Platz 16.TSC-Trainer German Helgert war mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. "Wir wussten, dass es nicht einfach wird, die Klasse zu erhalten. Umso mehr freuen wir uns und sind vor allem vom Gesamtergebnis der Damen positiv überrascht. Immerhin gehören wir auch im kommenden Jahr der zweithöchsten Liga in Bayern an."