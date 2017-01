Sport Tirschenreuth

25.01.2017

Es war ein interessanter Test: Beim Neujahrsschwimmen in Selb standen für die Athleten des Tirschenreuther Schwimmclubs nicht nur die Platzierungen im Vordergrund.

Durchaus interessante Ergebnisse brachte der Testlauf, dem sich die Aktiven des Tirschenreuther Schwimm-Clubs am Samstag beim internationalen Neujahrsschwimmen in Selb unterzogen. Weniger die 15 ersten, 12 zweiten und 4 dritten Plätze sind dabei zwei Wochen vor dem Landesligaentscheid zur deutschen Mannschaftsmeisterschaft von Bedeutung, als vielmehr der Gesamtzustand des Teams.Nach einer fast sechs Kilometer umfassenden Trainingseinheit am frühen Morgen standen für die erste Garnitur des TSC ab Mittag je vier 100m-Rennen auf dem Programm. Von einem "Spiegelbild der Trainingsleistungen in den jeweiligen Ergebnissen" seiner Athleten sprach TSC-Trainer German Helgert und verwies auf einige krankheitsbedingte Rückschläge, die es möglichst schnell zu kompensieren gelte.Positiv aufgefallen sind vor allem die TSC-Damen ob ihrer Ausgeglichenheit in einer mittlerweile recht breiten Spitze. So verfügt man über die 100m Freistil mit Kathrin Bachmeier (1:02), Viktoria Bogner (1:03), Carina Bönisch und Lena Rath (je 1:09) über vier Schwimmerinnen, die zum Teil sehr deutlich unter der 70-Sekunden-Marke bleiben. Über die 100m Brust unterboten Kathrin Bachmeier (1:22), Viktoria Bogner und Lena Rath (beide 1:23) die Marke von 1:25 sehr souverän, und über die 100m Rücken bleiben mit Kathrin Bachmeier (1:14), Viktoria Bogner (1:17) und Carina Bönisch (1:18) ebenfalls drei TSC-Schwimmerinnen unter der 80-Sekunden-Norm. Für das Landesliga-Team der Damen ist damit eine gesunde Basis vorhanden. Julia Walter konnte zwar in ihrer Altersklasse klar dominieren, schwimmt aber derzeit ihren persönlichen Bestleistungen etwas hinterher.Bei den TSC- Herren festigen Jonas Ducheck und Kilian Züllich ihre Position im Team. Beide konnten vor allem über die 100m Brust mit 1:18 gefallen. Lukas Bachmeier kämpft noch mit den Folgen einer Grippe und bei Patrick Walter wechseln aktuell Stärken (100m Freistil) und Schwächen (100m Rücken) etwas ab.Mit Leni Geiger, Sophie Härtl, Luisa Köstler, Romy Wittmann, Magdalena Zeitler und Sophia Zepner erhielten zudem sechs Nachwuchstalente von ihrem Trainer Hubert Brech in der Porzellanstadt die Gelegenheit zur Bewährung und konnten diese mit persönlichen Bestleistungen nutzen.