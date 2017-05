Sport Tirschenreuth

23.05.2017

Ein Auftakt nach Maß in die Freibad-Saison gelang am Wochenende dem Tirschenreuther Schwimm-Club beim Sommerschwimmfest in Arzberg. Mit 72 Gold-, 37 Silber- und 25 Bronzemedaillen fuhren die 28 TSC-Akteure eine reiche Beute ein. Zudem erzielte Kathrin Bachmeier mit 0:28,60 Minuten über 50 m Freistil die punktbeste Leistung der gesamten Veranstaltung. Außerdem gingen sechs Pokale für den Gewinn der 200 m Lagen in den einzelnen Altersklassen an Julia Walter, Carina Bönisch, Viktoria Bogner, Kilian Züllich, Leonie Reif und Fynn Legat vom TSC.

Julia Walter dominiert

Packende Duelle

Wir werden die insgesamt durchaus beachtlichen Ergebnisse von Arzberg sehr genau analysieren, um uns dann zielgerichtet auf die Oberpfalz-, bayerischen und deutschen Meisterschaften vorzubereiten. TSC-Trainer German Helgert

Während die Nachwuchsteams des TSC bislang noch in der Halle trainieren, ist die erste Garnitur seit letzter Woche ins Freibad gewechselt. Der Start beim Arzberger Sommerschwimmfest sollte am Samstag alle TSC-Aktiven mit den Bedingungen im Freien vertraut machen. Diese zeigten sich trotz durchaus kühler Temperaturen relativ unbeeindruckt und drückten der Veranstaltung über weite Strecken ihren Stempel auf.So holte in der Aktivenklasse Florian Sammüller fünf Siege (unter anderem 0:27,70 über 50 m Freistil). Bei den Juniorinnen dominierte Julia Walter in allen ihrer sieben Rennen, während bei den Jungs Lukas Bachmeier (sechs Siege) und Jonas Ducheck (zwei) ihre Ambitionen für den Sommer deutlich machten. Sieben Mal ganz oben auf dem Treppchen landete im Jahrgang 2000 Carina Bönisch. Stark waren vor allem ihre 1:07 über 100 m Freistil. Der ein Jahr jüngere Patrick Walter gewann die 50 und 200 m Schmettern (sehr gute 2:42).Im Jahrgang 2002 lieferten sich Kathrin Bachmeier und Viktoria Bogner (je vier) sowie Lena Rath (drei Siege) packende Duelle. Bachmeier überzeugte vor allem mit ihren 1:14 über 100 m Schmettern, Bogner mit starken 2:48 über 200 m Rücken und Rath mit 3:04 über 200 m Brust. Bei den Jungen war Kilian Züllich in acht Rennen (unter anderem 2:23 über 200 m Freistil) nicht zu schlagen. 200-m-Lagen-Pokalgewinnerin (3:13) Leonie Reif (Jahrgang 2003) schlug fünf Mal als Erste an, während im Jahrgang 2004 Leon Ducheck (vier Mal) und Daria Codlova (drei Mal) Gold einfuhren.Die ein Jahr jüngere Marlene Züllich gewann die 200 m Brust (3:35), Fynn Legat siegte über 200 m Lagen (3:28) und 50 m Brust. Im Jahrgang 2006 konnte sich Daniela Codlova über 50 m Schmetterling durchsetzen, Niclas Köstler landete in den drei Brustrennen über 50, 100 und 200 m jeweils ganz oben auf dem Siegerpodest. Im Jahrgang 2007 bewiesen Sophie Härtl als Erste über 100 m Brust sowie Leonhard Fütterer mit den Siegen über je 100 m Brust und Rücken ihre Qualitäten. Und die erst neunjährige Dominika Codlova konnte die 100 m Brust und 200 m Freistil in beachtlichen 1:59 und 3:53 für sich entscheiden.Vor den weiteren Wettkämpfen der Sommersaison steht für die TSC-Akteure zunächst ein einwöchiges Trainingslager in der ersten Woche der Pfingstferien an. "Wir werden die insgesamt durchaus beachtlichen Ergebnisse von Arzberg sehr genau analysieren, um uns dann zielgerichtet auf die Oberpfalz-, bayerischen und deutschen Meisterschaften vorzubereiten", gibt German Helgert als verantwortlicher Trainer der ersten Mannschaft des TSC die Marschrichtung für die kommenden Tage vor.