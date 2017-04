Sport Tirschenreuth

27.04.2017

Der Weg nach Berlin führt für die Schwimmerinnen des Tirschenreuther Schwimm-Clubs über Sindelfingen. Dort will sich das Quartett die Startberechtigung für die "Deutsche" holen.

Bei den süddeutschen Meisterschaften am Wochenende hofft der TSC Tirschenreuth mit seiner 4x 200m-Freistilstaffel der Damen die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften in der Bundeshauptstadt Mitte Juni unter Dach und Fach zu bringen.Die Chancen stehen dabei durchaus gut für die vier jungen Schwimmerinnen, die bereits im Vorjahr bei den DM vertreten waren. In Sindelfingen trifft das TSC-Quartett bereits am Freitag auf die Konkurrenz aus Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Hessen, Thüringen und Sachsen. Primäres Ziel ist es, die aktuelle Bestmarke von 9:40 Minuten zu unterbieten. Wenn die Kreisstädterinnen die Form der vergangenen Wochen auch in Baden-Württemberg abrufen können, sollte dieses Unterfangen durchaus von Erfolg gekrönt sein.Neben der Staffel haben sich zudem Kathrin Bachmeier und Viktoria Bogner für insgesamt fünf Einzelrennen qualifiziert. Während Bogner wie ihre Mannschaftskameradin über 50 und 100 m Freistil an den Start gehen darf, wird Bachmeier zudem die 200 m Freistil auch in der Einzelentscheidung absolvieren. "Es ist schon ein toller Erfolg, dass wir als kleiner Verein auf süddeutscher Ebene neben der Staffel auch zwei Mädchen in die Einzelrennen entsenden können", ist TSC-Trainer German Helgert rundum zufrieden. Am Wochenende wird er am Beckenrand von Kerstin Bogner und Stefan Bachmeier vertreten, gibt seiner Truppe aber mit voller Zuversicht als Tipp mit auf den Weg: "Genießt die tolle Atmosphäre in der wunderschönen Schwimmarena und seht die Qualifikation als Lohn Eurer Trainingsarbeit - alles andere kommt dann schon!"