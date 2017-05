Sport Tirschenreuth

07.05.2017

Wenig überraschend, aber nun auch rechnerisch fix: Die SpVgg Selb 13 ist Meister in der Kreisliga Süd. Weitaus sensationeller geht es dahinter zu. Dabei ist der FC Tirschenreuth der große Gewinner des Spieltags.

Tag des offenen Tores in der Kreisliga: Satte 50 Mal klingelte es am drittletzten Spieltag im Kasten. Dabei brachte ein turbulentes Match mit zehn Treffern der SpVgg Selb 13 den Meistertitel. Der TSV Waldershof wollte beim unterhaltsamen 5:5 vehement den Spielverderber geben - ein Zähler aber reichte der Truppe von Trainer Stefan Rogler zum Bezirksliga-Aufstieg. Verhaltener Jubel auch im Stiftland: Der FC Tirschenreuth liegt nach dem 3:2-Heimsieg gegen Schwarzenbach nur mehr einen Zähler hinter Relegationsrang zwei, den (noch) der ASV Wunsiedel einnimmt. Der Tirschenreuther Dank geht nach Konnersreuth, wo der TSV Stiftländer Schützenhilfe leistete und Wunsiedel mit 5:2 abfertigte.Ganz böse sieht es derweil am anderen Ende der Tabelle für die SpVgg Wiesau aus: Nicht nur, dass die Heimpartie gegen Marktleuthen mit 2:3 in die Binsen ging. Zu allem Überfluss gewann auch noch die SG Selb-Plößberg/Erkersreuth gegen Kirchenlamitz und zog mit der SpVgg nach Punkten gleich. Einer von beiden muss direkt runter in die Kreisklasse, der andere geht durch die langwierigen und nervenaufreibenden Mühlen der Relegation. Nur wer? In spätestens zwei Spieltagen sind alle Beteiligten schlauer.TSV Konnersreuth 5:2 (3:1) ASV WunsiedelTore: 1:0 (7.) Lars Saller, 2:0 (21./Foulelfmeter) Matthias Härtl, 2:1 (37.) Anthony Hofweller, 3:1 (45.) Jonas Lochner, 4:1 (56.) Tobias Plaß, 4:2 (65.) Jürgen Hummer, 5:2 (74.) Tobias Plaß - SR: Roland Bauer (ASV Waldsassen) - Zuschauer: 120In einem guten Kreisligaspiel setzte die Heimelf die Wunsiedler von Beginn an unter Druck und ging dadurch früh durch Saller in Führung. Kurze Zeit später konnte Baumgärtner nur durch ein Foul im Strafraum gestoppt werden. Den folgerichtigen Elfmeter verwandelte Härtl eiskalt. Nach dem Anschlusstreffer durch Hofweller drückten die Gäste auf das Tor der Konnersreuther. Jedoch konnte der TSV immer wieder durch Konter Nadelstiche setzen und einen davon verwandelte Lochner zum 3:1-Halbzeitstand. Nach der Pause gestaltete sich das Spiel ausgeglichen. Die Heimelf erhöhte auf 4:1 durch Plaß. Eine halbe Stunde vor Ende der Partie gelang den Wunsiedlern das 4:2. Der Auftrieb der Gäste erhielt einen gehörigen Dämpfer, da wiederum Plaß den 5:2-Endstand markierte. Unterm Strich ein verdienter Sieg für die TSV-Elf.SpVgg Wiesau 2:3 (2:2) FC MarktleuthenTore: 0:1 (23.) Niklas Thumser, 0:2 (35.) Maximilian Höppler, 1:2 (40.) Patrick Hofmann, 2:2 (45.) Daniel Wölfel, 2:3 (62.) Maximilian Höppler - SR: Ridvan Özdemir (Helmbrechts) - Zuschauer: 80(mvo) Die Heimelf begann furios und drückte den Gegner in dessen Hälfte. Nach zehn Minuten hätte es eigentlich 3:0 für die Heimelf stehen müssen. Die SpVgg verballerte hundertprozentige Chancen alleine vor dem Torwart im Minutentakt. Fiala alleine hätte schon alles klar machen können. Auch Forte hatte die Möglichkeit zum Führungstreffer. Dann kam es wieder wie es kommen musste: Nach einem Freistoß gelang Marktleuthen das 1:0. Der nächste dumme Fehler führte zu einem zweifelhaften Handelfmeter: 0:2. Danach ging ein Ruck durch die Mannschaft, und innerhalb von fünf Minuten gelangen zwei Treffer zum Ausgleich. Hochmotiviert kam die Heimelf aus der Kabine, drückte auf die Führung, doch wieder gingen die Gäste durch ihren besten Akteur, Maximilian Höppler, in Führung. Wiesau wehrte sich nach Kräften, war nach einer Gelb Roten Karte für Konrad aber nicht mehr in der Lage, sich gegen die Niederlage zu stemmen.SG Fuchsmühl 4:6 (2:2) SF KondrauTore: 0:1 (17.) Florian Lanz, 0:2 (21.) Nico Kosalla, 1:2 (41.) David Janda, 2:2 (45./Foulelfmeter) David Janda, 3:2 (52./Foulelfmeter) David Janda, 4:2 (58.) David Janda, 4:3 (60.) Stefan Bauer, 4:4 (62.) Manuel Enders, 5:4 (68./Foulelfmeter) Jürgen Schmidkonz, 6:4 (86.) Dominik Schnurrer - SR: Martin Reichardt (FC Trogen) - Zuschauer: 60(phg) Beide Mannschaften mussten in diesem bedeutungslosen Spiel ersatzgeschwächt antreten, weshalb die Zuschauer eine torreiche Partie sahen. Die ersten 30 Minuten verschlief die SG, was Kondrau mit einem Doppelschlag zu nutzen wusste. Erst als die Gäste nachließen, wurde die Heimelf stärker und ging durch den vierfachen Torschützen David Janda scheinbar sicher in Führung. Jedoch baute Fuchsmühl durch schlimme Abwehrfehler den Gast wieder auf, was dieser mit drei Toren binnen acht Minuten bestrafte. Die Sportfreunde verteidigten nun clever und ließen keine Torchance mehr zu. Als Dominik Schnurrer zum Endergebnis traf, war das Spiel entschieden.SV Mitterteich II 2:4 (0:3) VfB Arzberg IITore: 0:1 (14.) Lukas Graf, 0:2 (27./Foulelfmeter) Korbinian Lang, 0:3 (30.) Tomas Jilek, 1:3 (72.) Stefan Hamann, 2:3 (84.) Stefan Hamann, 2:4 (90.) Korbinian Lang - SR: Andreas Kink (Neustadt) - Zuschauer: 80Beide Mannschaften schenkten sich in der an sich bedeutungslosen Partie nichts und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Dabei agierten die Stiftländer in der ersten Hälfte viel zu sorglos und luden die Oberfranken förmlich zum Toreschießen ein. Der VfB bedankte sich artig und führte nach einer halben Stunde komfortabel mit 3:0, wobei die Gäste bei zwei Riesenchancen des SVM auch reichlich Glück hatten, nicht zwischenzeitlich den Ausgleich hinnehmen zu müssen. Nach dem Wechsel kam die Landesliga-Reserve wie verwandelt aus der Kabine. Der Anschlusstreffer lag mehrfach förmlich in der Luft, vor allem bei einem Lattenkracher des eminent laufstarken Louis Lang (61.). Als der unermüdliche Hamann seine Farben auf 2:3 heranbrachte, kam noch einmal Hoffnung auf, zumal Arzberg kaum noch offensiv in Erscheinung trat. Ein umstrittener Treffer in der Nachspielzeit entschied schließlich die Partie, als Lang aus 70 Metern einen Befreiungsschlag in Richtung des verwaisten Mitterteicher Tores ansetzte, der zurückeilende Lippert das Leder klar vor der Linie klärte, aber der SR-Assistent dennoch auf Tor entschied. Am Ende hätte ein Unentschieden dem Spielverlauf eher entsprochen, zumal in der 93. Minute Lavicka auch noch das Kunststück fertigbrachte, nach Querpass von Hamann das leere Tor aus fünf Metern meilenweit zu verfehlen.ASV Waldsassen 4:0 (2:0) SV SteinmühleTore: 1:0 (21.) Alexander Siller, 2:0 (37.) Thomas Stark, 3:0 (65.) Tomas Lacina, 4:0 (70.) Tomas Lacina - SR: Hüseyin Eren (Hof) - Zuschauer: 100Beide Mannschaften begannen sichtlich nervös und hatten Probleme, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Mit zunehmender Spieldauer wurde der ASV aber sicherer und erspielte sich einige gute Möglichkeiten. Als Alexander Siller im Strafraum regelwidrig gebremst wurde, verwandelte er den fälligen Strafstoß sicher zum 1:0. Davon unbeeindruckt wurden die Gäste in der Folgezeit stärker. Doch die Heimelf stand sicher in der Abwehr und ließ keine zwingende Chance zu. Im Gegenzug nutzte der ASV die sich immer wieder ergebenden Möglichkeiten. Eine davon verwandelte Thomas Stark nach einem Freistoß von der Seitenlinie heraus noch vor der Halbzeitpause per Kopf unhaltbar zum längst fälligen 2:0. Zu Beginn des zweiten Spielabschnitts folgten wütende Angriffe der Gäste, jedoch blieben diese ohne Wirkung. Ganz anders der ASV, der die sich ergebenden Chancen konsequent verwertete. Als Tomas Lacina in der 65.Minute einen Freistoß zum 3:0 verwandelte, war der Widerstand der Gäste gebrochen. Nachdem wiederum Tomas Lacina drei Minuten später den nach einem Handspiel fälligen Strafstoß sicher verwandelte, feierte der ASV im Abstiegskampf einen wichtigen und nie gefährdeten Heimsieg.TSV Waldershof 5:5 (3:1) SpVgg Selb 13Tore: 1:0 (22.) Julian Schindler, 1:1 (29.) Sven Ries, 2:1 (39.) Dominik Berger, 3:1 (43.) Dominik Berger, 4:1 (48.) Simon Wollner, 4:2 (67.) Bernard Zucker, 4:3 (72.) Bernard Zucker, 5:3 (75.) Julian Schindler, 5:4 (79.) Christian Engler, 5:5 (88.) Antonia Giunta - SR: Vincenz Dippold (FC Wiesla Hof) - Zuschauer: 90(uba) Kein Spiel für schwache Nerven! Waldershof zeigte vor allem in der ersten Halbzeit eine starke Leistung. Julian Schindler vollstreckte nach einer Einzelleistung zur verdienten Führung. Nach dem Ausgleich der Gäste machte der TSV weiter Druck und erhöhte bis zur Halbzeit auf 3:1. Als kurz nach Wiederbeginn Simon Wollner gar das 4:1 gelang, dachte der TSV-Anhang, das Spiel sei entschieden. Selb drängte jetzt aber und nach einem Doppelschlag von Bernard Zucker schaffte die SV den Anschluss. Nach einem langen Ball stellte aber erneut Julian Schindler mit einem Heber die Zwei-Tore-Führung her. Die Porzellanstädter warfen in der Schlussphase alles nach vorne und erzielten mit zwei Treffern doch noch den Ausgleich. Somit feierte Selb nach 90 Minuten die Meisterschaft in der Kreisliga Süd.FC Tirschenreuth 3:2 (2:1) 1. FC SchwarzenbachTore: 1:0 (18.) Daniel Lauterbach, 1:1 (40.) Michael Fröhlich, 2:1 (42.) Daniel Lauterbach, 3:1 (75.) Jan Vujtech, 3:2 (77.) Raimund Wohn - SR: Bernhard Schmid (Lorenzreuth) - Zuschauer: 120(wga) Erneut sahen die Zuschauer eine spannende Partie, in der sich die Platzherren aufgrund der Vielzahl von Torchancen verdient durchsetzten. In der ersten Viertelstunde hatten beide Mannschaften je eine große Torgelegenheit, ehe Daniel Lauterbach bei einem Konter den TW umspielte und zur Führung für die Heimelf einschoss. Kurz vor der Pause nutzte Gästestürmer Fröhlich einen Abwehrfehler mit einem Flachschuss zum Ausgleich, doch Lauterbach gelang mit einem Heber über TW Johannes Pecher die erneute Führung. Gleich nach dem Seitenwechsel verhinderte FC-Keeper Alexander Schirmer den Ausgleich, wobei er einen Freistoß von Fröhlich im zweiten Zugriff parierte. Ab der 60. Minute bedrängten die Einheimischen das Gästetor. Von der Vielzahl der großen Torchancen führte ein abgefälschter Weitschuss zum Siegtreffer. Die Partie wurde noch einmal spannend, als die Gäste zwei Minuten später den Anschlusstreffer erzielten.