24.05.2017

Auszug aus der Siegerliste Weiblich A, Jahrgang 1991/1992: 1. und Stadtmeisterin Julia Völkl (70,50 Punkte), 2. Anja Zinkl (66,30), beide TG. Jahrgang 2001: 1. Julia Hopf (60,95), 2. Nadin Lehner (53,35), beide TG. Jahrgang 2002: 1. Lea Tretter (67,35), 2. Anna Schramm (57,75), beide TG. Jahrgang 2003: 1. Lena Spann (59,90), 2. Simone Bayreuther (59,30), beide TG. Jahrgang 2004: 1. Alisha Höfler (63,50) 2. Isabella Rosner (59,00), beide TG. Jahrgang 2005: 1. Johanna Rösch (53,90), 2. Julia Burkhard (51,90), beide TG. Jahrgang 2006: 1. Johanna Kopp, TG (52,30), 2. Erze Kunushevci, ATSV (49,10). Jahrgang 2007: 1. Paula Stich (51,70), 2. Sarah Bauer (51,30), beide TG. Jahrgang 2008: 1. Amelie Zimmert (46,30), 2. Anni Kraus (42,75), beide TG.



Weiblich B, Jahrgang 2003: 1. Janina Haidl (45,115), 2. Vanessa Riedl (44,433), beide TG. Jahrgang 2005: 1. Neele Lösch (45,95), 2. Jouline Wettinger (40,85), beide TG. Jahrgang 2006: 1. Luna Eckstein (45,717), 2. Paula Friedrich (42,417), beide ATSV. Jahrgang 2007: 1. Leonie Szak (46,00), 2. Filomena Pantano (45,933), beide TG. Jahrgang 2008: 1. Luisa Lachmann, ATSV (46,433), 2. Leni Meißner, TG (44,733). Jahrgang 2009: 1. Mia Krassler (44,683), 2. Mia Weig (43,933), beide TG. Jahrgang 2010: 1. Eva Göhl (43,717), 2. Eva Ziegler (42,333), beide TG. Jahrgang 2011: 1. Selina Bauer (41,20), 2. Viona Hansen (40,367), beide TG.



Männlich A, Jahrgang 1992/98: 1. und Stadtmeister Johannes Malzer (97,90), 2. Moritz Helgert (91,83), beide TG. Jahrgang 2001/03: 1. Vinzent Gibhardt (80,35), 2. Tobias Riedl (76,450), beide TG. Jahrgang 2006: 1. Max Schramm, TG (72,90).



Männlich B, Jahrgang 2005: 1. Lukas Ott, ATSV (47,20). Jahrgang 2006: 1. Benjamin Rath (50,30), 2. Gabriel Schicker (47,45), beide ATSV. Jahrgang 2007: 1. Henry Ackermann, TG, und Eron Kunushevci, ATSV (beide 50,40). Jahrgang 2008: 1. Julian Weber (50,80), 2. Paul Rödl (43,30), beide TG. Jahrgang 2009: 1. Julius Tretter, ATSV (48,15), 2. Luis Wein, TG (46,55). Jahrgang 2010: 1. Ferdinand Vogl, TG (40,65), 2. Philipp Schneider, ATSV (38,45). Jahrgang 2011: 1. Sebastian Weber, TG (37,55). (hä)

Um den Turnnachwuchs braucht man sich in der Kreisstadt nicht zu sorgen, wenn man das Treiben in der Dreifachturnhalle des Stiftland-Gymnasiums anlässlich der Stadtmeisterschaften verfolgte. 145 Teilnehmer gingen an die Geräte. Beiden Turnvereinen, der TG und dem ATSV, ist es zu verdanken, dass so viele junge Leute diesen Sport als ihr Hobby gewählt haben.Die Teilnehmerzahlen an der Meisterschaft steigen jährlich leicht an. 2015 waren es 96, im Vorjahr 106 und heuer bereits 111 Turner, davon 83 weiblich. Und in diesem Jahr kam zum ersten Mal ein Schnupperwettkampf dazu, an dem sich weitere 34 Mädchen und Buben aus beiden Vereinen im Alter von drei bis fünf Jahren beteiligten. So kam die stolze Gesamtteilnehmerzahl von 145 zusammen.Für die veranstaltende Turngemeinschaft war das schon eine Herausforderung, die aber dank der zahlreichen Helfer mit genügend Routine gut bewältigt wurde. So berichtete zu Beginn der Siegerehrung TG-Vorsitzender Wolfgang Rahm von einer reibungslosen und unfallfreien Veranstaltung.Der Wettbewerb war in zwei Leistungsgruppen unterteilt, die Wertung erfolgte zusätzlich nach Jahrgängen. Die Turner in der Gruppe B mussten einen Gerätevierkampf bestreiten, der aus Sprung, Barren, Balken und Boden bestand. Die Turner der Gruppe A mussten sechs Geräte bewältigen, zu den vorgenannten kamen noch Pferd und Ringe dazu. Für alle Teilnehmer gab es am Ende Urkunden, für die drei Erstplatzierten einer jeden Klasse zusätzlich einen Pokal.In den Leistungsgruppen A wurden auch die neuen Stadtmeister ermittelt. Bei den Damen verteidigte Julia Völkl ihren Titel mit 70,50 Punkten. Ihre Bestleistung erzielte sie am Barren mit 18,20 Punkten. Zweitbeste Turnerin war diesmal Lea Tretter mit 67,35 Punkten vor Anja Zinkl mit 66,30 Punkten.Bei den Turnern fehlte im Vorjahr Johannes Malzer wegen Verletzung, heuer holte er sich seinen Titel mit 97,90 Punkten wieder zurück. Er lieferte in fünf der sechs Disziplinen die beste Leistung der Teilnehmer ab. Die höchste Wertung hatte Malzer an den Ringen mit 17,30 Punkten. Zweitbester Turner war Moritz Helgert mit 91,83 Punkten.Bürgermeister Franz Stahl dankte der TG für die Durchführung der Titelkämpfe und gratulierte den Siegern. Die Teilnehmer, die nicht so weit vorne landeten, erinnerte er an den olympischen Gedanken: "Dabei sein ist alles." Der Sport- und Jugendbeauftragte der Stadt, Huberth Rosner, bezeichnete den Turnsport als großen Gewinn, beglückwünschte die Gewinner und nahm auch zu den baulich verbesserungsbedürftigen Bereichen in der Dreifachturnhalle Stellung.