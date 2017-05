Sport Tirschenreuth

09.05.2017

5

0 09.05.2017

Mit 13 Mannschaften nimmt der Tennis-Club im ATSV Tirschenreuth an den Mannschaftswettbewerben des Tennis-Bezirks Oberpfalz teil. Am ranghöchsten, in der Bezirksliga, befindet sich die Herrenmannschaft 40 im Spielbetrieb.

Nicht weniger als sieben Teams schwingen in der Bezirksklasse I das Racket, angefangen von der Herrenmannschaft über die Juniorinnen 18, die Junioren 18, die Mädchen 16 und 14, die Knaben 14 bis zu den Kleinsten, den Bambinis. In der Bezirksklasse II treten die Herren 50 an, und in der Kreisklasse I kämpfen die Herren II, die Herren 40 II und die U9 um die begehrten Punkte. Die Herren III gehören der Kreisklasse II an.Zu Saisonbeginn waren acht Teams im Einsatz. Die Auftaktbilanz hielt sich mit drei Siegen, drei Niederlagen und zwei Unentschieden exakt die Waage. Mit einem bemerkenswerten 5:4-Erfolg beim TC Postkeller kehrte die 1. Herrenmannschaft vom TC Postkeller Weiden zurück. Es ging knapp zu: Nach den Einzelspielen stand es 3:3-Unentschieden, Wolfgang Wettinger, Victor Bubak und Moritz Bäumler hatten für die Tirschenreuther gepunktet.Die Entscheidung musste in den Doppel fallen. Die beiden Paarungen Jannis Hültner/Victor Bubak und Wolfgang Wettinger/Moritz Bäumler sorgten jeweils mit Drei-Satz-Siegen für die knappe Entscheidung zugunsten des TC im ATSV Tirschenreuth.Die weiteren Ergebnisse: Bezirksklasse I: TC Juniorinnen 18 - TSV Stulln 5:1, TC Mädchen 14 - TC Etzenricht 5:1, TG Neunkirchen - TC Bambini 12 3:3;Bezirksklasse II: TSV Erbendorf - TC Herren 50 4:2, Kreisklasse I: TC Herren II - SV Neusorg 1:5, TC Herren 40 II - SV Mitterteich 3:3; Kreisklasse II: TC Herren III - TC Waldershof II 0:6.