Sport Tirschenreuth

10.05.2017

0 10.05.2017

14 Aktive umfasst das Aufgebot, mit dem der Tirschenreuther Schwimm-Club am Wochenende beim Internationalen Arena-Meeting in Regensburg antritt. Im Westbad treffen die Kreisstädter auf über 750 Schwimmerinnen und Schwimmer aus Deutschland, Kroatien, Tschechien, Ungarn, Italien, Polen und Portugal.

Quali für "Bayerische"

Nachwuchs mit dabei

Handicap für den TSC: Ein Großteil des Teams steht nur am Samstag zur Verfügung, weil die Schulmannschaft Schwimmen des Stiftland-Gymnasiums am Sonntag zu den süddeutschen Titelkämpfen der Schulen nach Freiburg reist.Dennoch blickt das TSC-Trainerteam neugierig auf das Kräftemessen an der Donau. Immerhin locken auf der 50-Meter-Langbahn neben hochkarätiger internationaler Konkurrenz vor allem die Qualifikationsmöglichkeiten für die bayerischen Jugendmeisterschaften, die Ende Juli an gleicher Stelle ausgetragen werden. "Es ist gut, wenn sich unsere Sportler die Atmosphäre und das Umfeld im Westbad wieder einmal vor Augen führen", reduziert TSC-Trainer German Helgert die Erwartungshaltung an seine Aktiven. Diese befinden sich zwischen Ostern und Pfingsten im Aufbau für die großen Langbahnmeisterschaften im Juni und Juli. "In Regensburg schauen wir weniger auf die Platzierungen als viel mehr auf die Zeiten, um daraus die Rückschlüsse für die kommenden Trainingswochen ziehen zu können", sagt Helgert.Neben der ersten Mannschaft hat Hubert Brech als verantwortlicher Trainer auch Aktive aus dem Nachwuchsbereich nominiert. An den Start gehen werden: Kathrin und Lukas Bachmeier, Carina Bönisch, Viktoria Bogner, Annika Brech, Daria Codlova, Leon Ducheck, Jannika Hösl, Fynn Legat, Lena Rath, Leonie Reif, Patrick Walter sowie Marlene und Kilian Züllich.