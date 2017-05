Sport Tirschenreuth

Auch in diesem Jahr wird der Tirschenreuther Schwimm-Club (TSC) bei den deutschen Meisterschaften in Berlin vertreten sein. Bei den süddeutschen Titelkämpfen in Sindelfingen lösten Kathrin Bachmeier, Carina Bönisch, Lena Rath und Viktoria Bogner in der 4x200m Freistilstaffel in 9:32,66 Minuten mit Platz 13 in der Gesamtwertung das Ticket für die DM in der Bundeshauptstadt.

Die Kreisstädterinnen landeten dabei knapp hinter dem SC Delphin Ingolstadt und vor dem SV Lohhof. Titelträger wurde die SSG Leipzig vor der SG Saar Max Ritter. Als Startschwimmerin brachte die 15-jährige Kathrin Bachmeier die Oberpfälzer Staffel mit 2:21,18 in die Spur. Sie wechselte auf die zwei Jahre ältere Carina Bönisch, die mit 2:25,81 die Position der Mannschaft festigen konnte, ehe die eigentliche Brustschwimmerin Lena Rath (15) mit 2:25,11 auf den 200m Freistil überraschte. Und auch auf die gleichaltrige Schluss-Schwimmerin Viktoria Bogner war erneut Verlass: Mit 2:20,56 schloss sie zur Gesamtzeit von 9:32,66 ab und sicherte Platz 13 im Gesamtklassement.Damit steigerte sich das Quartett im Vergleich zur DM vom Vorjahr um acht Sekunden und hat sich natürlich für die "Deutsche" Mitte Juni einiges vorgenommen. Ob die vier Tirschenreuther dann auch über die 4x100m Freistil an den Start gehen dürfen, wird sich erst in einigen Wochen entscheiden, nachdem der Deutsche Schwimmverband (DSV) einmal mehr das Reglement geändert hat und bei insgesamt 100 qualifizierten Mannschaften über eine Startbeschränkung auf 50 Teams verfügt hat.Ungeachtet dessen behaupteten sich Kathrin Bachmeier und Viktoria Bogner auch in ihren Einzelrennen. Beide hatten sich in ihrer Altersklasse für die Freistilentscheidungen qualifiziert und bewiesen dort ihre Qualität. Kathrin Bachmeier beendete die 50m Freistil in 0:28,88 auf Platz 15, die 100m Freistil in 1:02,32 auf Rang 14 und die 200m Freistil in 2:17,49 wiederum als 15.. Und auch Viktoria Bogner blieb bei ihren Einsätzen in der vorgegebenen Zielmarke der Top 20: Über die 50m schlug sie nach 0:29,11 als Zwanzigste an und über die 100m Freistil eroberte sie mit 1:02,98 Platz 17."Alle vier Mädels haben einmal mehr eindrucksvoll beweisen, dass sie trotz ihrer Jugend den physischen und psychischen Belastungen solcher Titelkämpfe absolut gewachsen sind und mittlerweile auch überregional durchaus mithalten können", freute sich TSC-Trainer German Helgert über die Leistungen seiner Schützlinge.