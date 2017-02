Sport Tirschenreuth

16.02.2017

1

0 16.02.2017

Zwei Wettkampfeinsätze stehen am Wochenende auf dem Terminplan des Tirschenreuther Schwimm-Clubs: Während die erste Garnitur bei den offenen Thüringer Langstreckenmeisterschaften in Gera antritt, geht es für die zweite Mannschaft im Weidener Realschulhallenbad um die Bezirksligaentscheidung im Kampf um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft.

Mit einem siebenköpfigen Aufgebot treten die TSC-Trainer German Helgert und Michael Habedank die Reise nach Thüringen an. Auf der 50-Meter-Bahn messen sich die TSC-Asse mit 140 Teilnehmern aus 33 Vereinen. Auf dem Programm stehen die Rennen über je 400 Meter Freistil und Lagen sowie die eher ungewohnten Langstrecken 800 Meter Freistil für die Herren und 1500 Meter Freistil für die Damen. Mit Kathrin Bachmeier, Viktoria Bogner, Carina Bönisch und Lena Rath bringt der TSC bei den Damen ein leistungsstarkes Quintett an den Start. Bei den Herren wird Routinier Lukas Bachmeier von den jungen Patrick Walter und Kilian Züllich flankiert.Die aus TSC-Aktiven bestehenden zweiten Mannschaften der SG Nordoberpfalz starten unter Federführung von Hubert Brech und Barbara Legat-Kasel beim Bezirksliga-Entscheid in Weiden. Nominiert wurden ausschließlich Nachwuchstalente: bei den Damen Annika Brech, Daniela und Daria Codlova, Sophie Härtl, Janika Hösl, Leonie Reif und Marlene Züllich sowie bei den Herren Leon Ducheck, Simeon Franz, Peter Fuhrmann, Leonhard Fütterer, Niclas Köstler, Fynn Legat und Simon Voith.