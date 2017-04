Sport Tirschenreuth

Die Hallenbad-Kurzbahnsaison neigt sich dem Ende entgegen. Beim 15. Frühlingsschwimmfest in Tirschenreuth zeigen die TSC-Schwimmer gute Leistungen und scheinen für den Sommer-Höhe- punkt gerüstet.

Abstand verringert

Viele Zuschauer

Höhepunkt DM In der Sommersaison stehen für Tirschenreuths Schwimmer hochklassige Meisterschaften und Wettkämpfe auf dem Programm. Den Auftakt bilden am Wochenende die süddeutschen Meisterschaften in Sindlfingen. Es folgen Wettkämpfe in Regensburg, Arzberg und Rosenheim bevor nach dem Pfingst-Trainingslager die deutschen Meisterschaften in Berlin das erklärte Ziel bilden. Im heimischen Freibad kommen Anfang Juli die Oberpfalzmeisterschaften zur Austragung und Ende Juli bilden die bayerischen Jugendmeisterschaften im Regensburger Westbad den Saisonabschluss. (rbg)

Mit 52 Gold-, 39 Silber- und 21 Bronzemedaillen stellte der Tirschenreuther Schwimm-Club die erfolgreichste der zwölf teilnehmenden Mannschaften beim 15. Frühlingsschwimmfest im Hallenbad am Stiftland-Gymnasium. Viel wichtiger als die Medaillenstatistik ist den TSC-Verantwortlichen aber am Ende der Hallenbad-Kurzbahnsaison ein Blick auf den aktuellen Leistungsstand und die Perspektiven der Mannschaft."In den kommenden Wochen und Monaten wird sich gerade im Nachwuchsbereich die Spreu vom Weizen trennen", fasst Barbara Legat-Kasel die Erkenntnisse vor der anstehenden Freibadsaison zusammen. Seit mehr als einem Jahr ist die frühere Leistungsschwimmerin sportliche Leiterin des Vereins und in dieser Funktion vor allem um die Nachwuchsarbeit bemüht. Und die Entwicklung der TSC-Talente kann sich sehen lassen: Der Abstand zur Spitze hat sich deutlich verringert. Dabei herrscht im TSC-Wettkampfteam keineswegs Stillstand: Bei den Junioren sorgten Jonas Ducheck und Julia Walter mit jeweils fünf Siegen für eine makellose Bilanz und im Jahrgang 2000 der Mädchen gab es in allen fünf 200m-Rennen Doppelsiege für Carina Bönisch und Melissa Zölch, wobei Carina Bönisch derzeit kaum zu bremsen scheint. Stark vor allem ihre 2:38 über 200m Rücken und die 2:47 über 200m Schmetterling.Besonders erfreut ist German Helgert als verantwortlicher Trainer der ersten Mannschaft über den Jahrgang 2002: Bei den Mädchen teilten sich Kathrin Bachmeier, Viktoria Bogner (je 3) und Lena Rath (2) die Siege, wobei Bachmeiers 1:01 über 100m Freistil, Bogners 1:13 über 100m Schmetterling sowie die 0:37 und 1:22 vom Lena Rath über 50 und 100m Brust herausragten. Zusammen mit Carina Bönisch bildet dieses Trio derzeit die Spitze innerhalb des TSC. "Unser Damenquartett will auch heuer wieder zur deutschen Meisterschaft nach Berlin!", hängt Helgert die Messlatte entsprechend hoch. Auf dem besten Weg zum Spitzenschwimmer im TSC befindet sich der ebenfalls 15-jährige Kilian Züllich, der am Sonntag mit starken 0:34 und 1:14 das Ticket für die bayerischen Jugendmeisterschaften löste.Mit dem Jahrgang 2003 beginnt beim TSC aktuell der Unterbau und hier fällt auf, dass sich die Mädchen zwar in der Überzahl befinden, die Jungen aber leistungsmäßig mithalten können. Leonie Reif (5 Siege), Leon Ducheck (4) und Daria Codlova (2) werden sich auf der Langbahn im Freibad beweisen müssen. Zu den Hoffnungsträgern zählen im Jahrgang 2005 Fynn Legat und Janika Hösl, die sich vor allem auf den Bruststrecken den harten Qualifikationsnormen für die bayerischen Titelkämpfe annähern. "Wir müssen uns besonders im Ausdauer- und Kraftbereich noch weiterentwickeln", hat Barbara Legat-Kasel erkannt.Im Jahrgang 2006 sind Niclas Köstler, Daniela Codlova und Peter Fuhrmann zumindest auf Oberpfalzebene durchaus medaillenfähig, während in den Jahrgängen 2007 und 2008 Leonhard Fütterer, Sophie Härtl und Dominika Codlova aktuell die größten Perspektiven besitzen. Sie werden in den kommenden Monaten versuchen, ihre guten Kurzbahnzeiten auch auf der 50m-Langbahn zu bestätigen. Erfreulich zudem: Selbst bei den fünf- bis achtjährigen Kindern finden sich beim TSC wettkampfsportbegeisterte Jungen und Mädchen, die beim Frühlingsschwimmfest ihr Können vor zahlreichen begeisterten Zuschauern unter Beweis stellten.___Weitere Informationen: