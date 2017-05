Sport Tirschenreuth

28.05.2017

Die Tischtennisabteilung des ATSV feiert in diesem Jahr 70-jähriges Bestehen. Ein Senior ist die Sparte damit aber noch lange nicht. Dies wird beim Ehrenabend eindrucksvoll deutlich.

Der ATSV Tirschenreuth 1892 e. V. mit seinen insgesamt sieben Abteilungen feiert in diesem Jahr 125-jähriges Bestehen. Für die Abteilung Tischtennis (TT) ist dies ein doppeltes Jubiläumsjahr, da sie gleichzeitig 70-jähriges Bestehen feiern kann.Bei der Jubiläumsfeier in der ATSV-Sportgaststätte "An der Glashütte" wurde deutlich, welch hohen Stellenwert der Tischtennissport in der Kreisstadt genießt. Spartenleiter Manfred Steckermeier freute sich über das Kommen vieler Ehrengäste sowie zahlreicher Spieler und Funktionäre, die seit der Gründerzeit im Jahre 1946/1947 durch den Deutsch-Rumänen Kurt Petrescu die Sparte mit Leben erfüllt haben. Steckermeier gab auch einen Überblick über die vielen Spielorte, welche die Abteilung "durchlaufen" musste, um Ende der 50er Jahre in der Paul-Straub-Turnhalle eine Bleibe zu finden."Wir sind eine kleine, aber sehr aktive und erfolgreiche Sparte mit inzwischen über 80 Mitgliedern." Stellvertretend für alle, die beim Jubiläumsprogramm mitgeholfen haben, überreichte er Schriftführerin Annemarie Mayer einen Blumenstrauß. Steckermeier bedankte sich auch bei den zahlreichen Firmen und Spendern für ihre Unterstützung und bemerkte amüsant: "Wir möchten uns, falls nach dem Festabend noch Geld übrig ist, neue Tische anschaffen." Der Appell an die anwesende Prominenz verhallte nicht ungehört.Bürgermeister Franz Stahl bedauerte, dass der Tischtennis-Sport bei der öffentlichen Wahrnehmung in den Hintergrund geraten ist. Besonders wertvoll sei die Arbeit im Kinder- und Jugendbereich. Er dankte der Sparte mit einer Spende auch für die Teilnahme an den städtischen Veranstaltungen. TT-Bezirksvorsitzender Edi Hochmuth war positiv angetan von den Aktivitäten der Tirschenreuther, die er als Gründerväter des Bezirks hervorhob. Markus Berr, der Vorsitzende des TT-Kreises Tirschenreuth und zugleich Sportwart der ATSV-Abteilung, sprach davon, dass in der heutigen Zeit voller Veränderungen und Orientierungsproblemen der Verein ein wichtiger Garant für Sport, Kameradschaft und Geselligkeit sei. Sport- und Jugendbeauftragter Huberth Rosner begann seine Rede mit der Feststellung, dass vor 25 Jahren Markus Berr sein Mathe-Lehrer war. Tischtennis sei eine Sportart der Schnelligkeit und Ausdauer. Er machte deutlich, dass er guter Dinge ist, dass die Jugend die Abteilung weiter mit Leben erfüllt. Der Vorsitzende des Hauptvereins, Heinrich Bayreuther, stellte fest, dass diese Sportart beim ATSV in den Altersgruppen von sechs bis 80 Jahre aktiv ausgeführt wird. Besonders erfreut ist Bayreuther über die Jugendarbeit. Sein großer Dank galt allen, die sich in der Sparte engagieren. Viele Mitglieder erhielten für ihre Treue nicht nur eine Urkunde der Sparte, sondern auch eine Ehrung vom Bayerischen Tischtennis-Verband (BTTV).Für 20 Jahre wurden geehrt: Anton Beer, Markus Berr, Christoph Sporrer, Benjamin Steckermeier, Matthäus Steckermeier, Stefan Weiss, Thomas Weiss und Christina Würl, Für 30 Jahre: Thomas Fütterer, Günther Kohl, Ralf Möstl, Holger Punzmann und Thorsten Ziegler. Für 40 Jahre: Lisa Beer, Rudolf Schedl, Markus Schneider, Manfred Steckermeier und Robert Wameser. Für 50 Jahre: Annemarie Mayer, Jürgen Roth, Helga Schneider, Hans Schiedeck, Dr. Gerd Stähli und Hermine Wermuth.