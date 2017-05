Trainieren wie die Club-Profis

Sport Tirschenreuth

21.05.2017

21.05.2017

Für alle fußballbegeisterten Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahre gibt es in den Pfingstferien einen Termin, den man nicht verpassen sollte. Auf dem Gelände des FC Tirschenreuth bietet der 1. FC Nürnberg ein Fußball-Camp an. Vom 6. bis 8. Juni kommen die Profis in die Kreisstadt.

Mit dabei sind verschiedene Jugendtrainer des 1. FCN. Die Übungsleiter geben dabei Einblicke in die Trainingsabläufe der Profis und verraten den ein oder anderen Trick. Dabei garantiert der Bundesligaverein eine professionelle Betreuung aller Teilnehmer auf und neben dem Platz. Spaß und Action sind garantiert. Wer seinen Kindern die Möglichkeit geben möchte, an diesem unvergessliche Fußball-Erlebnis teilzunehmen, der sollte bis spätestens ein Woche vor Camp-Beginn online eine Anmeldung ausgefüllt haben. Sie ist aufrufbar über http:// www.fcn.de/nachwuchs/1-fcn-fussball-erlebnis/1-fcn-camps/anmeldung_extern/