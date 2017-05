Sport Tirschenreuth

01.05.2017

10

0 01.05.201710

Nichts anbrennen lassen die ersten sechs Teams in der Kreisliga Süd. Ausnahmslos Siege stehen für das Sextett zu Buche. Damit hat der FC Tirschenreuth als Dritter auch drei Spieltage vor Saisonende noch vier Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz zwei.

Die SpVgg Selb hatte im Heimspiel gegen die abstiegsbedrohten Gäste aus Waldsassen zwar ihre liebe Müh' und Not, doch dank des 3:2-Sieges fehlt nur mehr ein Zähler zum Meistertitel. Der ASV Wunsiedel hielt mit einem hart erkämpften 2:0-Heimsieg über Marktleuthen die Mitbewerber um die Aufstiegsrelegation auf Distanz. Der FC Tirschenreuth erledigte seine knifflige Auswärtsaufgabe in Steinmühle mit Bravour (3:0), muss aber weiterhin auf einen Ausrutscher der Oberfranken hoffen. Am anderen Ende der Tabelle feierte der TSV Waldershof einen eminent wichtigen Sieg in Konnersreuth und vergrößerte den Vorsprung auf den ersten Abstiegsrelegationsplatz, den der ASV Waldsassen einnimmt, auf vier Zähler. Für die SpVgg Wiesau geht es nach einer Abfuhr in Kirchenlamitz nur mehr darum, den direkten Abstieg in die Kreisklasse zu verhindern. Die bereits als Absteiger feststehende SG Fuchsmühl geriet in Arzberg gewaltig unter die Räder.TSV Konnersreuth 1:3 (0:1) TSV WaldershofTore: 0:1 (42.) Julian Schindler, 0:2 (48.) Dominik Dotzauer, 1:2 (61.) Lars Saller, 1:3 (88.) Dominik Dotzauer - SR: Roman Mastalar (Wurz) - Zuschauer: 60Die Heimelf bestimmte von Beginn an das Spiel. Waldershof konzentriert sich nur auf die Defensive. In der ersten Halbzeit hatte die Heimelf gute Chancen, um in Führung zu gehen. Ein Lattenschuss von Lochner war die beste Chance. Kurz vor der Halbzeit kam es, wie es kommen musste: Die Gäste gingen durch einen herrlichen Weitschuss von Schindler in Führung. Nach der Pause erhöhte Dotzauer nach Vorarbeit von Schindler auf 2:0. In der zweiten Hälfte drückte der TSV weiter und kam eine halbe Stunde vor Schluss zum Anschlusstreffer durch Saller. Weitere Chancen der Konnersreuther vereitelte Gästetorwart Meichner. Kurz vor Ende des Spiels machte Dotzauer den Sack für Waldershof zu und stellte den Endstand her. Am Ende ein schmeichelhafter Sieg der Gäste.SpVgg Selb 13 3:2 (1:1) ASV WaldsassenTore: 0:1 (10.) Tomas Lacina, 1:1 (43.) Matej Zila, 2:1 (75.) Bernard Zucker, 2:2 (81.) Tomas Lacina, 3:2 (87.) Christian Engler - SR: Rouven Kerner (Trebgast) - Zuschauer: 80In einem sehr zerfahrenen Spiel holte sich Selb im Kampf um die Meisterschaft drei wichtige Punkte. Was der Tabelle nach eigentlich einfach aussah, wurde für den Tabellenführer aber harte Arbeit. Zunächst gingen die Oberpfälzer durch Lacina in Führung. Die gesamte SV-Abwehr befand sich im Tiefschlaf. Erst ein Freistoß kurz vor der Halbzeitpause brachte den Ausgleichstreffer: Die Flanke von der Außenlinie verlängerte Zila per Kopf ins Tor. Nach der Pause wurde das Spiel nicht viel besser. Zunächst verpasste Wolf den Führungstreffer. Dann war es Zucker, der sich durchsetzen konnte, TW Wagneter umspielte und zum 2:1 einschob. Die Freude währte nicht lange. Wiederum Lacina nutzte einen Aussetzer der SV-Abwehr zum Ausgleichstreffer. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Engler. Nach klasse Zuspiel schob er zum vielumjubelten Siegtreffer ein.VFC Kirchenlamitz 5:0 (3:0) SpVgg WiesauTore: 1:0 (14.) Leon Amidovic, 2:0 (15.) Ertunc Denizeri, 3:0 (44.) Florian Geyer, 4:0 (52./Foulelfmeter) Stefan Manzke, 5:0 (62.) Florian Weiß - SR: Christopher Franek (Höllental) - Zuschauer: 120Der VFC startete druckvoll und stellten mit einem Doppelschlag binnen einer Minute früh die Weichen auf Sieg. Zuerst vollendete Amidovic ein Zuspiel von St. Popp kaltschnäuzig zur Führung und direkt danach erhöhte Denizeri nach Vorarbeit von A. Manzke sehenswert zum 2:0. Kurz vor der Pause sorgte Geyer wiederum nach Vorlage von A. Manzke für die Vorentscheidung. Kurz nach Wiederbeginn verwandelte Kapitän St. Manzke einen an A. Popp verursachten Foulelfmeter souverän zum 4:0. Kurz darauf hatten die harmlosen Gäste ihre einzig nennenswerte Torchance, doch Nickl verzog freistehend. F. Weiß sorgte nach einem Eckball von St. Popp per Kopf für den Endstand.SV Steinmühle 0:3 (0:2) FC TirschenreuthTore: 0:1 (14.) Alexander Oroudje, 0:2 (28.) Jan Vujtech, 0:3 (66.) Tobias Siegert - SR: Peter Kemnitzer (Tauperlitz) - Zuschauer: 100 - Rot: (58.) Daniel Wührl (Steinmühle) wegen einer UnsportlichkeitIn dieser flotten Kreisligapartie drückten die Gäste von Beginn an mächtig aufs Tempo und ließen die Hausherren nicht ins Spiel kommen. Der SV zollte den Englischen Wochen Tribut. Mit kräftiger Unterstützung des böigen Windes waren die Gäste immer einen Schritt voraus und die beiden Treffer in der ersten Halbzeit waren die logische Konsequenz der Überlegenheit. Steinmühle versuchte nach dem Wechsel früher zu stören, was auch besser gelang. Daniel Wührl ließ sich zu einer unschönen Geste in Richtung der ständig provozierenden Gäste-Zuschauer hinreißen und flog mit Rot vom Platz. Die Überzahl spielte dem FC weiter in die Karten. Mit dem dritten Treffer war die Partie endgültig entschieden. Die aufopferungsvoll kämpfende Heimelf verdiente sich für ihre tolle Moral ein Lob und muss die Niederlage schnell abhaken.1. FC Schwarzenbach 2:1 (2:1) SV Mitterteich IITore: 1:0 (29.) Michael Fröhlich; 1:1 (32.) Louis Lang; 2:1 (40.) Michael Fröhlich - SR: Florian Gnichtel (Wunsiedel) - Zuschauer: 80Das knappe Ergebnis spiegelt gut den Spielverlauf wieder, in dem beide Mannschaften vor allem in der zweiten Hälfte lange auf Augenhöhe agierten. Die Gastgeber hatten den besseren Start, Mitterteich zog sich zunächst zurück und wartete auf Kontergelegenheiten. Fröhlich verlängerte einen Freistoß von Bertl ins Tor, auch der Ausgleich fiel durch eine Standardsituation, als eine Ecke von Lang mit viel Windunterstützung direkt in den Kasten flog. Und noch einmal ein Standard: Beim 2:1 düpierte Fröhlich Keeper Haberkorn mit einem Freistoß in die kurze Ecke. Auch nach der Pause hatte zunächst der FCS noch seine Vorteile, dann wurden die Stiftländer aber immer mutiger und hatten gute Möglichkeiten durch Seitz oder Wenisch. In einer Partie, die viele interessante Duelle genauso wie schöne Spielzüge zu bieten hatte, befreiten sich die Schwarzenbacher zum Ende hin wieder, verpassten aber mehrmals die Entscheidung.VfB Arzberg 11:0 (7:0) SG FuchsmühlTore: 1:0 (5.) Tobias Göcking, 2:0 (12.) Mustafa Kocak, 3:0 (17.) Florian Wunderlich, 4:0 (22.) Martin Brunner, 5:0 (28.) Korbinian Lang, 6:0 (39.) Martin Brunner, 7:0 (42.) Lukas Graf, 8:0 (51.) Lukas Graf, 9:0 (55./Foulelfmeter) Florian Graf, 10:0 (60.) Lukas Graf, 11:0 (73.) Emre Sivriler - SR: Daniel Hofmann (Gefrees) - Zuschauer: 70(rwa) Der VfB landete einen Kantersieg, gegen maßlos überforderte Gäste. Von der ersten Minute an, war es ein Spiel auf ein Tor, so dass die Tore nur eine Frage der Zeit waren. Am Ende konnte die Gäste, die zu keiner Zeit aufgaben, noch froh sein, dass es eine nicht noch höhere Niederlage wurde.SF Kondrau 0:0 (SG) Selb-P./Erkersr.SR: Jürgen Becher (Schwarzenbach) - Zuschauer: 70(pho) Dem Spiel merkte man anfangs an, dass es für beide Mannschaften um viel geht. Während die Heimelf mit einem Punkt den sicheren Klassenerhalt schaffen konnte, musste der Gast das Spiel gewinnen, um seine Chance noch zu wahren. Beide Teams boten eine spannende erste Hälfte. Der Kondrauer Heinz hatte die größte Chance für die Heimelf. Nach einer Flanke verpasste er per Kopf aus fünf Metern knapp den Kasten. Kurz darauf rettete SF-Keeper Roßkopf nach einem gefährlichen Schuss von Kutbay mit einer tollen Parade. Kurz vor der Halbzeit verhinderten Roßkopf und Gürbüz gemeinsam den Rückstand. Die zweite Halbzeit begann ähnlich flott. Die Gäste wurden immer besser und erspielten sich immer wieder gute Chancen. Eine hundertprozentige Möglichkeit vergab Schuldner als er den Ball alleine vor dem Tor über die Latte setzte. Am Ende sicherte sich Kondrau glücklich den Klassenerhalt, weil Selb in der Nachspielzeit nur den Pfosten traf.ASV Wunsiedel 2:0 (1:0) FC MarktleuthenTore: 1:0 (38.) Anthony Hofweller, 2:0 (90.) Anthony Hofweller - SR: Thorsten Fischer (Hof) - Zuschauer: 250(zet) Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse musste der ASV stark ersatzgeschwächt antreten. Die spielfreudigen Gäste übernahmen in der Anfangsphase das Kommando und hatten durch Amri, Fleißner und Sieber gute Möglichkeiten. Der ASV kam nach einer halben Stunde etwas besser ins Spiel und durch eine Unsicherheit in der FC-Abwehr ging die Heimelf durch Hofweller in Führung. Nach der Pause spielte sich das Geschehen weitgehend im Mittelfeld ab und Chancen waren auf beiden Seiten Mangelware. Der FC hatte in der 80. Minute eine gute Freistoßchance durch Fleißner, doch der Wunsiedler Keeper Riedelbauch hielt glänzend. In der Nachspielzeit stellte der ASV auf den Endstand her. Es war ein schwerer ASV-Sieg, weil die Gäste zu keiner Zeit enttäuschten.