09.05.2017

Titel-Triple für Kathrin und Lukas Bachmeier sowie jeweils einmal Gold für Carina Bönisch, Melissa Zölch, Jonas Ducheck und Florian Sammüller: Der Tirschenreuther Schwimm-Club ermittelte seine Vereinsmeister und band in die Titelkämpfe auch die Eltern der jungen Sportler sowie die Freunde vom Verein PKTA Tachov ein.

Erfolgreiche Schwimmer

TSC-Vorsitzender Hubert Brech, der zusammen mit der sportlichen Leiterin des TSC, Barbara Legat-Kasel, die Siegerehrung durchführte, begrüßte die Gäste aus Tachov besonders herzlich und freute sich über die große Beteiligung. Die Eltern der Aktiven waren vor allem in der sogenannten Familienstaffel gefragt, die neben der Geschicklichkeits-Staffel die reinen sportlichen Titelkämpfe umrahmte. Auch an die jüngsten Aktiven der Jugendklassen E bis G (Fünf- bis Neunjährige) hatte man beim TSC gedacht und für diese spezielle Wettbewerbe ausgeschrieben. Dort konnten Lucas Köstler, Rene Kucich, Helene Wittmann, Paula Fuhrmann, Leonie Härtl, Leonie Geiger, Johanna Geiger, Mia-Zoe Zienert und Alina Zepner erste Wettkampferfahrungen sammeln.Bei den Wettkampfschwimmern setzen sich im Gesamtklassement Lukas Bachmeier über 100m Rücken (1:08,29), 100m Brust (1:15,15) und 200m Lagen (2:27,43), Florian Sammüller über 100m Freistil (0:59,58) und Jonas Ducheck über 100m Schmettern (1:09,83) durch. Bei den Damen holte Kathrin Bachmeier drei Titel über 100m Schmettern (1:16,98), 100m Brust (1:24,77) und 100m Freistil (1:05,31). Melissa Zölch siegte über 200m Lagen (2:55,21) und Carina Bönisch entschied die 100m Rücken in 1:17,54 für sich.Die Gewinner der Altersklassen: 100m Rücken Jugend E: Dominika Codlva; Jugend D: Peter Fuhrmann und Denisa Katonova (Tachau); Jugend C: Daria Coldlova; Jugend A: Patrick Walter und Carina Bönisch; Junioren: Lukas Bachmeier und Julia Walter; Aktive: Florian Sammüller. 50m Brust Jugend E: Rene Kucich und Dominika Codlova. 100m Brust Jugend D: Niclas Köstler und Lisa Neumann; Jugend C: Fynn Legat und Janika Hösl; Jugend B: Kathrin Bachmeier; Junioren: Lukas Bachmeier und Julia Walter; Aktive: Hubert Brech und Barbara Legat. 100m Schmetterling Jugend C: Mia Friedl; Jugend B: Kathrin Bachmeier; Jugend A: Patrick Walter und Carina Bönisch; Junioren: Jonas Ducheck. 50m Freistil Jugend E: Matej Flaks und Stela Korinkova (beide Tachov). 100m Freistil Jugend E: Matej Flaks (Tachov) und Dominika Codlova; Jugend D: Niclas Köstler und Denisa Katonova (Tachov); Jugend C: Fynn Legat und Daria Coldova; Jugend B: Kathrin Bachmeier; Jugend A: Patrick Walter und Carina Bönisch; Junioren: Jonas Ducheck; Aktive; Florian Sammüller. 100m Lagen Jugend D: Lukrecie Janecek (Tachov); Jugend C: Mia Friedl; Aktive: Hubert Brech und Anne Habedank. 200M Lagen - offene Wertung: Lukas Bachmeier und Melissa Zölch.