15.01.2017

Der ZV Thierstein ist neuer Futsal-Kreismeister des Kreises Hof-Wunsiedel-Tirschenreuth. Die mit tschechischen Nationalspielern gespickte Truppe kassiert im gesamten Turnier nur einen Gegentreffer. Die Vertreter aus dem Stiftland sind chancenlos. Besonders der Titelverteidiger enttäuscht.

Eckert unzufrieden

"Hacken-Lubos"

Wir fuhren als Titelverteidiger zu so einem Turnier und hatten uns mehr erwartet, als bereits im Viertelfinale auszuscheiden. Mitterteichs Trainer Andreas Lang

Wunsiedel. Der Thiersteiner Auftritt in der Wunsiedeler Dreifachturnhalle war eine Machtdemonstration und gegenüber den anderen Teams wurde ein Klassenunterschied deutlich. Drei tschechische Futsal-Nationalspieler sowie ein tschechischer Futsal-Erstligaspieler genügten, um die gesamte Konkurrenz aus der Oberpfalz und Oberfranken in Schach zu halten.Die vier Ausnahmekönner um Zdenek Slama spielten fast jede Partie durch, waren kaum vom Ball zu trennen und vermittelten immer den Eindruck, noch mit angezogener Handbremse zu spielen. 2:0 im Finale gegen den Landesligisten SpVgg Selbitz, 2:0 im Halbfinale gegen den Bezirksligisten SpVgg Oberkotzau und im Viertelfinale ein 1:0 gegen den Landesligisten und Titelverteidiger SV Mitterteich waren vom Spielverlauf her deutlicher als es die Ergebnisse vermuten lassen. "Wir müssen neidlos anerkennen, dass gegen diese Futsal-Profis heute kein Kraut gewachsen war", gestand Roland Eckert, Vorsitzender des SV Mitterteich. Dennoch hatten sich die Verantwortlichen des Nordost-Landesligisten schon etwas mehr ausgerechnet. "Wir fuhren als Titelverteidiger zu so einem Turnier und hatten uns mehr erwartet, als bereits im Viertelfinale auszuscheiden", sagte ein enttäuschter Trainer Andreas Lang, der sich aber im Hintergrund hielt und seinem Co-Trainer Markus Broschik die Leitung bei der Endrunde überließ.Der maue Mitterteicher Auftritt hatte sich schon in der Vorrunde angekündigt. Gegen die Kreisligisten Waldstein (3:3) und Kickers Selb (1:3) legten die Stiftländer einen klassischen Fehlstart hin. Vor dem entscheidenden Gruppenspiel gegen Gastgeber ASV Wunsiedel drohte sogar der Vorrunden-K.-o.. Erst ein Hackentreffer von Lubos Lavicka sicherte den Einzug ins Viertelfinale - wo dann das Aus gegen den späteren Turniersieger folgte. Dabei schlenzte der überragende Slama den Ball von der Torauslinie aus unmöglichem Winkel über SV-Keeper Fabian Scharnagl hinweg ins lange Eck. "Das war ein wunderschöner Glückstreffer", sagte Lang. "Mit etwas mehr Konzentration und einem besseren Ausspielen der Kontermöglichkeiten wäre vielleicht etwas drin gewesen, aber unter dem Strich hatten wir heute nicht unseren besten Tag", analysierte Eckert. Das Fehlen des erkrankten Mauricio Göhlert oder des angeschlagenen Matthias Männl wollte der SVM-Boss aber nicht als Ausrede gelten lassen.Nicht über die Vorrunde hinaus kamen die beiden anderen Stiftländer Vertreter. Während die Sportfreunde Kondrau im letzten Gruppenspiel gegen den VfB Helmbrechts das Weiterkommen in der eigenen Hand hatten und Spieletrainer Jürgen Schmidkonz unter anderem einem Strafstoß an den Pfosten setzte, war die SG Fuchsmühl chancenlos. "In dieser Gruppe war für uns einfach nicht mehr drin. Die Gegner waren zu stark", sagte Vorsitzender Philipp Gerg, der mangels Alternativen jedes Spiel durchspielen musste.Thierstein – Röslau 3:1Fuchsmühl – Selbitz 0:3Thierstein – Fuchsmühl 2:0Selbitz – Röslau 3:1Röslau – Fuchsmühl 2:0Selbitz – Thierstein 0:11. ZV Thierstein 6:1/92. SpVgg Selbitz 6:2/63. FC Vorwärts Röslau 4:6/34. SG Fuchsmühl 0:7/0Waldstein – Mitterteich 3:3Wunsiedel – Selb 3:3Waldstein – Wunsiedel 0:2Selb – Mitterteich 3:1Mitterteich – Wunsiedel 1:0Selb – Waldstein 2:01. Kickers Selb 8:4/72. SV Mitterteich 5:6/43. ASV Wunsiedel 5:4/44. 1. FC Waldstein 3:7/1Helmbrechts – Schwarzenbach 0:0Oberkotzau – Kondrau 2:0Helmbrechts – Oberkotzau 0:2Kondrau – Schwarzenbach 2:2Schwarzenbach – Oberkotzau 2:1Kondrau – Helmbrechts 1:21. SpVgg Oberkotzau 5:2/62. 1. FC Schwarzenbach 4:3/53. VfB Helmbrechts 2:3/44. SF Kondrau 3:6/1Thierstein – Mitterteich 1:0Selb – Wunsiedel 4:3Oberkotzau – Helmbrechts 4:3 n. S.Selbitz – Schwarzenbach 1:0Thierstein – Oberkotzau 2:0Selb – Selbitz 3:4 n. S.Oberkotzau – Selb 4:3 n. S.Thierstein – Selbitz 2:0