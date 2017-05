Vermischtes Tirschenreuth

10.05.2017

Von Wohlfühl-Temperaturen ist das Stiftland noch weit entfernt. Die Badefreunde dürfen dennoch am Samstag, dem Tag des Eisheiligen Servatius, auf Sommerbetrieb umstellen.

Schönheitskur

Preise unverändert

Hot-Spot im Sommer

Auf den Terminplan der Stadtwerke hat das aktuelle Wettergeschehen wenig Einfluss. Immer im Frühjahr werden Bad und Anlage auf Vordermann gebracht, wird gestrichen und ausgebessert und die attraktive Freizeiteinrichtung mit kleinen Neuerungen aufgewertet. Auffälligste Veränderung sind Haifische in den Becken, freilich nur als sehenswerte Gemälde. Ab diesem Samstag dürfen die Besucher mit den Haien baden. Fast 45 Jahre alt kann das Tirschenreuther Freibad immer noch mit großzügigen Wasserflächen und weitläufigen Liegewiesen punkten. Dank fortwährender Bemühungen der Stadtwerke und des Freibad-Teams erfreut sich die Anlage weiter großer Beliebtheit. So nutzten im vergangenen Jahr rund 40 000 Besucher das Freizeitangebot, 2015 wurden sogar über 50 000 Gäste gezählt.Damit die Freizeitanlage auch im aktuellen Sommer großen Zuspruch findet, hat sich das Freibad-Team mächtig ins Zeug gelegt. So wurden etwa eine Grundreinigung des Außenbereichs oder Sanierungsarbeiten im Schwimmerbecken vorgenommen. Neben Wartungsarbeiten und einer umfassenden "Schönheitskur" sind es aber gerade die künstlerischen Veränderungen, die ins Auge springen. Haifische ziehen ihre Bahnen und eine Muräne versteckt sich am Springerbecken. Freilich sind das alles nur Kreationen des Fachangestellten Wolfgang Nurtsch.Ansonsten verspricht das Freibad der Kreisstadt wieder sein bewährtes Angebot, unter anderem mit 10-Meter-Turm, Beachvolleyball, Rasenbasketball oder Minigolf. Ein großzügiger Eltern-Kind-Bereich, ein Plantschbecken für die Kleinen und natürlich die Großwasserrutsche gehören ebenso dazu. Beibehalten werden auch die Eintrittspreise. So kostet die Einzelkarte für Erwachsene 3 Euro, ab 17 Uhr 1,50 Euro. Kinder und Jugendliche zahlen 1,50 Euro, Kinder unter 6 Jahren in Begleitung Erwachsener sind frei. Weiter gibt es Punktekarten und Saisonkarten. Die Familiensaisonkarte wird für 92 Euro angeboten. Saisonkarten sind nur bei den Stadtwerken erhältlich. Unverändert sind die Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch von 13 bis 20 Uhr, ansonsten täglich von 9 bis 20 Uhr.Bis zum Saisonstart wird das Wasser in den Becken noch kräftig aufgeheizt, immerhin sollen es etwa im 50-Meter-Schwimmerbecken wohlige 24 Grad sein. Vom Einstieg in die Saison mal abgesehen, wollen die Stadtwerke beim Badesommer wieder flexibel reagieren. Da kann das Bad an den hoffentlichen heißen Sommerabenden auch länger geöffnet bleiben. Gut angenommen wurde 2016 die Verlängerung der Badesaison. Das kann sich Bürgermeister Franz Stahl bei entsprechendem Wetter auch in diesem Jahr vorstellen. Eine Neuerung wird im Laufe des Jahres dazukommen: Ein Hot-Spot erlaubt den schnellen und kostenfreien Weg ins Internet.___Weitere Informationen rund um das Freibad: www.stadtwerke-tir.de/freibad