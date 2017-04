Vermischtes Tirschenreuth

25.04.2017

Jugendliche wollen sich im Landkreis Tirschenreuth künftig in die "Partnerschaft für Demokratie" einbringen. Die Auftaktveranstaltung zum neuen Jugendforum Tirschenreuth im Landratsamt macht den Initiatoren Mut, dass sich hier etwas Großartiges entwickelt.

15 Jugendliche aus Tirschenreuth, Erbendorf, Waldsassen und Mitterteich folgten der Einladung, um sich gemeinsam für die Region und die Belange Jugendlicher einzubringen. Die landkreisweite Vernetzung steht zunächst für alle Beteiligten im Mittelpunkt. Das nächste Treffen findet am Freitag, 28. April, ab 17.30 Uhr im "Kulturspeicher" des Rathauses Erbendorf statt.Allgemein hat das Jugendforum die Aufgabe, junge Menschen an der lokalen Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Tirschenreuth zu beteiligen. Im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!" können sie eigenständig über Fördergelder entscheiden und für ein vernetztes Miteinander werben.Das Jugendforum steht allen Jugendlichen von 14 bis 27 Jahren im Landkreis Tirschenreuth offen, die sich aktiv für ein demokratisches Miteinander einsetzen wollen.Aktuell befinden sich noch 10 000 Euro im Jugendfonds. Erste Überlegungen für mögliche Projekte gab es bereits beim ersten Treffen. Weitere Themen waren die anstehende Bundestagswahl 2017, die reibungslose Integration von Neubürgern sowie die zunehmende Politikverdrossenheit, die sich unter Jugendlichen breit macht. Beim Treffen in Erbendorf gilt es nun, konkrete Schritte zu vereinbaren und einen Weg zu finden, wie mit den Fördergeldern sinnvolle Projekte umgesetzt werden können. Alle Interessierten sind zum Jugendforum Tirschenreuth eingeladen.