Vermischtes Tirschenreuth

07.02.2017

8

0 07.02.2017

Das Sozialteam geht mit einem großen Thema ins Jubiläum: "Der Mensch im Mittelpunkt" heißt die Auftaktveranstaltung zu "Rechtsprozessen".

Um "Recht haben und Recht bekommen" im Sinne des Gesetzes drehte sich alles am Dienstag im Sitzungssaal des Landratsamtes. Eingeladen zum ganztägigen Seminar hatte das Sozialteam, dessen Wurzeln im Landkreis gelegt wurden. Ziel dieses Langzeitprojektes, das bis September in mehreren Abschnitten erarbeitet werden soll, ist es, die Belange von Menschen mit Behinderungen von vorne herein bei allen Forschungs- und Gesetzesvorhaben zu berücksichtigen.Geschäftsführer Peter Weiß, konnte dazu etwa 60 Nutzer der Sozialteam-Einrichtungen sowie Mitarbeiter in Tirschenreuth begrüßen. Weiß erinnerte daran, dass das Sozialteam vor 25 Jahren im Landkreis gegründet worden sei. Beim Begriff "Rechtsprozess" gehe es dem Sozialteam darum, die Rechte von Menschen mit Behinderungen deutlicher zu machen und zu stärken. Landrat Wolfgang Lippert begrüßte die Teilnehmer, darunter auch Vertreter aus Oberbayern, der gesamten Oberpfalz und Sachsen. Er freute sich darüber, dass das Sozialteam den Sitzungssaal des Landratsamtes gewählt hat. "Hier werden große Entscheidungen gefällt."Nach einem kurzen Tagesüberblick durch Peter Weiß und Daniel Geith referierte Dr. Katrin Grüber aus Berlin über "Rechte haben - Rechte bekommen". Die Leiterin des Institutes Mensch, Ethik und Wissenschaft stieg bei der Behindertenpolitik im Jahr 2001 ein, wo es bereits hieß "Der behinderte Mensch steht im Mittelpunkt." Dabei ginge es bei Rechtsprozessen nicht nur alleine um den Menschen mit Behinderung.Alle, egal ob aus Politik, Wirtschaft, Sozialbereichen oder Bauwirtschaft, sollten sich Gedanken machen im Vorfeld, was wichtig sei für Menschen mit Behinderungen, damit sich diese noch besser selbst am gesellschaftlichen Leben beteiligen könnten. Denn: "Menschen mit Behinderungen gehören selbstverständlich dazu." Nach dem Referat formierten sich die Anwesenden zu mehreren Arbeitsgruppen, um die Thematik mit eigenen Wünschen, Ideen und Anregungen zu bereichern und zu vertiefen.