Vermischtes Tirschenreuth

14.09.2016

13

0 14.09.201613

Höfler wird, wie auch alle bisherigen Auszubildenden, in ein festes Arbeitsverhältnis übernommen. In der Sitzung stellte Geschäftsführer Bernd Büsching auch Lena Schöner vor, die jetzt ihre Ausbildung zur Immobilienkauffrau begonnen hat.Die Schwerpunkte lägen vor allem in der kaufmännischen und technischen Bewirtschaftung von Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie dem Finanz- und Rechnungswesen. Darüber hinaus würden auch die Geschäftsbereiche Projektentwicklung, Energiemanagement und Städtebau während der zweieinhalbjährigen Ausbildung durchlaufen. Zurzeit werden bei der Kewog übrigens drei junge Damen zur Immobilienkauffrau ausgebildet.