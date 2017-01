Vermischtes Tirschenreuth

15.01.2017

Einmal mehr ist es Regina Maria Rosner gelungen, ein tolles Aktionsprogramm für das Museumsquartier (MQ) zu verwirklichen. "FreiRäume" vereint dabei Bildende und Darstellende Kunst in hervorragender Weise mit Sonderausstellung und Theater.

Prêt-à-porter ganz anders

Bildhauer und Zeichner

Noch bis Sonntag, 29. Januar ist die Kunstpräsentation im Alois-Hörmann-Saal und im Pädagogikraum zu sehen. Während der Aufführung des Theaterstücks "Die Wanze" mit dem Landestheater Oberpfalz am 22. Januar werden die Exponate aus dem Hörmann-Saal im Pädagogikraum installiert. Zu sehen sind dabei Exponate der Nürnberger Künstler Renate Fukenrider und Joseph Stephan Wurmer sowie aus der Kunstsammlung des Bezirks Oberpfalz.Fukenrider zeigt dabei Objektkunst aus Papier und diversen Materialien, die aussehen wie Gemälde. Die Collagen sind in der Hauptsache Mischtechniken auf Leinwand und heißen etwa, "Speicher 25" oder "Formgedächtnis 22". Geradezu genial ist ihre Auseinandersetzung mit Prêt-à-porter. Unter dem Begriff "Pretaporter" zeigt sie ihre ganz eigene Modekollektion, die aus Draht, Papier und Ölfarbe besteht und von Eisengestellen gehalten wird. Die gebürtige Oberpfälzerin (Freihung) arbeitete zunächst als Reprografin, bevor sie sich an freien Akademien aus- und weiterbilden ließ. Sie ist Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler und seit 1985 künstlerisch tätig.Wurmer hat Bildhauerei an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg studiert. Seine Arbeitsfelder sind Bildhauerei und Zeichnung. In seinem Teil der Ausstellung im MQ steuert er Holzsägearbeiten bei. Er arbeitet dabei mit Zedern- Birken-, Pappel- oder Zypressenholz, bevorzugt weiche Formen, die sich oft als durchbrochene Kugeln präsentieren. "Ordnung und Chaos" oder Lichter Raum sind solche Werke.Drei Exemplare aus der Sammlung der Regierung der Oberpfalz von Fred Zieler, der seine Werke in Gelb komponiert, komplettieren die Ausstellung.