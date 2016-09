Bei der Netzsch-Gruppe Start ins Berufsleben

Vermischtes Tirschenreuth

Zehn junge Leute starteten bei der Firma Netzsch in der Kreisstadt ihre Ausbildung. Die weltweit agierende Gruppe beschäftigt sich in der Kreisstadt mit dem Geschäftsbereich Mahlen und Dispergieren. Die Labor- und Produktionsmaschinen sowie komplette Fertigungslinien werden in fast allen Industriebereichen sowie für die Verarbeitung von Metallen, Mineralien und Erzen eingesetzt. Im Bild die Auszubildenden (hinten von links): Tom Berger (Industriemechaniker), Maximilian Schicker (Industriemechaniker), Heiko Eibl (Technischer Produktdesigner), Lukas Klughardt (Industriemechaniker), Lukas Schön (Zerspanungsmechaniker), Max Purucker (Elektroniker für Geräte & Systeme) sowie (vorne von links) Michael Kreuzer (Industriemechaniker), Jonas Wilholm (Elektroniker für Geräte & Systeme), Sebastian Bartsch (Industriemechaniker). Nicht im Bild: Tobias Zandt (Zerspanungsmechaniker).