05.05.2017

Informationen, Kontakte und Beratung - das alles will "Leben-Plus" den Interessierten bieten. Klar, dass Cornelia Stahl da viele Partner und Helfer braucht.

Suche nach neuen Partnern

Leben-Plus Die Beratungsstelle "Leben-Plus" befindet sich im Gebäude der Stadtbücherei (ebenerdiger Eingang) an der Bahnhofstraße 15. Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr sowie Donnerstag von 8 bis 12 Uhr. Telefonisch erreichbar ist Cornelia Stahl unter 09631/79 80 303, die E-Mail-Adresse lautet: stahl@meinlebenplus.de. "Leben-Plus" ist bei der Vermittlung an einen der zahlreichen Netzwerk- und Ansprechpartner grundsätzlich kostenlos. Es handelt sich um ein Angebot der Stadt in Zusammenarbeit mit dem BRK. (ws)

Der Weg durchs Leben kann gerade mit fortschreitendem Alter immer beschwerlicher werden. Besorgungen, der Gang zu Behörden oder das Ausfüllen von Formularen sind nur ein paar Stationen, bei denen Rat und Tat willkommen sind. Den kann Cornelia Stahl als Quartiermanagerin der Einrichtung "Leben-Plus" bieten. Als Vermittler zwischen Geschäften, Betrieben oder Dienstleistern will Cornelia Stahl eine wertvolle Hilfe sein. Dabei wird der gute Rat zum Nulltarif geboten. Damit "Leben-Plus" möglichst vielen nützen kann, will Cornelia Stahl ein weitmaschiges Netz aufbauen. Geschäfte, Ärzte, Behörden, Banken, Handwerker, Pflegeeinrichtungen aber auch Vereine und Gruppen sollen hier aufgeführt sein. Als Partner braucht die Quartiermanagerin aber ehrenamtliche Helfer, denn die Palette von "Leben-Plus" sieht auch aktive Dienste, wie Unterstützung beim Einkauf oder die Begleitung beim Spaziergang vor.In vier Bereiche gliedert sich das Angebot von "Leben-Plus". Im Abschnitt "Gesundheit & Pflege" kann der Kontakt zu Ärzten, Apotheken oder Pflegediensten hergestellt werden. Beim "Täglichen Leben" hilft Cornelia Stahl etwa bei der Suche nach einer "helfenden Hand". Die kann sich bei Bedarf etwa um den Einkauf kümmern. Im Abschnitt "Organisation & Ämter" kann sich die Quartiermanagerin die Kontakte zu Behörden, Beratungsangeboten oder etwa Sozialverbänden vorstellen. Und schließlich gibt es noch den Bereich "Freizeit & Menschen bei dem Cornelia Stahl bei alltäglichen Dingen, wie etwa dem Begleiter beim Spaziergang oder zum Kaffeetrinken weiterhelfen will.Allen, die Rat suchen, empfiehlt Cornelia Stahl den Anruf bei "Leben-Plus" (09631/79 80 303). Und das können berufstätige Eltern sein, denen die Zeit für den Einkauf fehlt, oder etwa Senioren, die auf regelmäßige Pflege oder einmalige Handwerkertätigkeiten angewiesen sind. Natürlich freut sich die Quartiermanagerin über das Interesse von neuen Partnern, die sie in ihr "Netz" mit aufnehmen kann. Und natürlich sind auch ehrenamtliche Helfer stets willkommen. Im großen Miteinander hat Cornelia Stahl vor allem ein Ziel vor Augen: Den Betroffenen den Alltag zu erleichtern und gerade den älteren Menschen das Leben zu Hause lange zu ermöglichen.All die Angebote von "Leben-Plus" finden sich auch in einem neuen Flyer, der im Rathaus, beim BRK sowie den Netzwerkpartnern aufliegt.