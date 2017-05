Vermischtes Tirschenreuth

14.05.2017

Die erste gute Nachricht: Gedrängt wird niemand. Weder zu einer Therapie noch zu einem abstinenten Leben. Die zweite gute Nachricht: Ein Kontakt mit der Suchtberatung kann trotzdem enorm helfen.

Offener Sprechtag

Ergebnisoffen

Täglicher Konsum steigert Risiko Ab wann beginnt die gefährliche Zone beim Alkoholkonsum? Auf diese Frage gibt es keine in Stein gemeißelten Antworten, wohl aber belastbare Anhaltspunkte der Weltgesundheitsorganisation. Demnach beginnt das riskante Trinkverhalten bei einer täglichen Alkoholmenge von 30 bis 60 Gramm bei Männern und 20 bis 40 Gramm bei Frauen. Zur Einordnung: Eine Halbe Bier oder ein Viertelliter Wein hat etwa 20 Gramm Alkoholgehalt. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen empfiehlt, weniger und nicht jeden Tag Alkohol zu trinken, um das Risiko einer Abhängigkeit zu verringern. (as)

Alkohol ist ein Dauerbrenner und bleibt es wohl. Auf diesen nüchternen Nenner lässt sich die Erfahrung von Klaus-Georg Bär bringen, der seit über 25 Jahren in der Caritas-Beratungsstelle tätig ist. "Alkohol steht nach wie vor an erster Stelle bei den legalen Substanzen", sagt der Leiter der Tirschenreuther Fachambulanz. Deshalb ist seine Beratungsstelle aus Überzeugung dabei, wenn die "Aktionswoche Alkohol" der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen am 13. Mai startet. "Wir wollen Impulse geben, dass sich die Leute selbstkritisch mit Alkohol beschäftigen und auf die Gefahren von riskantem Konsum hinweisen."Kern der Aktionswoche ist im Landkreis Tirschenreuth ein offener Sprechstundentag am Mittwoch, 17. Mai. Das Team in der Ringstraße 55 steht für alle möglichen Anfragen und Probleme im Zusammenhang mit Sucht zur Verfügung. "Wir haben keine anderen Termine an diesem Tag", öffnet Klaus-Georg Bär die Türen. Er steht mit den beiden Psychologinnen Sabine Frischholz und Julia Rupprecht von 9 bis 16 Uhr bereit. Die offene Sprechstunde ohne jede Anmeldung, sonst jeden Dienstag von 14 bis 16 Uhr und seit der Einführung vor wenigen Monaten schon bewährt, wird zum offenen Sprechtag ausgeweitet. "Wir sind für Betroffene, Angehörige, Partner, Freunde da", erklärt Bär. Grundsätzlich zu allen Sucht-Aspekten, aber schwerpunktmäßig zum Thema Alkohol und da speziell am Arbeitsplatz. "Das betrifft oft auch Besserverdienende und leitende Angestellte", weiß Sozialpädagoge Bär. Die Hauptstelle für Suchtfragen spricht von 10 Prozent aller Beschäftigten, die aus gesundheitlicher Sicht zu viel trinken. Und zwar vom Geschäftsführer bis zur Aushilfskraft.An dieser Stelle setzt der zweite Schwerpunkt der Aktionswoche an. Bereits am Dienstag, 16. Mai, gibt es ab 13 Uhr in der Caritas-Beratungsstelle einen Infotag für Behörden und Unternehmen. "Egal, ob es schon eine betriebliche Suchthilfe gibt, wir wollen in Kontakt kommen und besser kooperieren", nennt der Leiter der Fachambulanz das Ziel. Zu diesem "Tag des Kennenlernens" wurden bereits viele Firmen angeschrieben, weitere können sich anschließen.Die Gründe für einen Besuch in der Beratungsstelle können in der Aktionswoche sehr vielfältig sein. Was tun, wenn der Führerschein weg ist? Trinkt mein Kind zu viel? Wie helfe ich dem Arbeitskollegen, der offensichtliche Alkoholprobleme hat? Wie geht ein fürsorglicher Arbeitnehmer damit um? Und wie ist eigentlich das eigene Trinkverhalten einzuschätzen? Für all diese Probleme sucht das Team der Caritas-Ambulanz Lösungsmöglichkeiten."Wir beraten ergebnisoffen", betont Klaus-Georg Bär. "Keiner, der kommt, muss das erklärte Ziel haben, abstinent zu leben. Wir schicken niemanden wohin und stimmen alles mit den Betroffenen ab." Niedrige Hemmschwellen sind in der Suchtberatung enorm wichtig und auch in der "Aktionswoche Alkohol" selbstverständlich.