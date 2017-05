Vermischtes Tirschenreuth

12.05.2017

0 12.05.2017

Die Wählergemeinschaft Umwelt befürchtet die Ansiedlung eines weiteren Verbrauchermarktes im Ortskern. Der könnte einmal nach der Verlegung des Bauhofes auf dem Gelände an der Bahnhofstraße entstehen. "Das ist Kaffeesatzleserei", beurteilt Bürgermeister Franz Stahl die Einschätzung von Stadtrat Karl Berr.

Wir lassen uns nicht einschüchtern. Karl Berr zur Androhung eines Ordnungsgeldes, sollte er Punkte aus der nichtöffentlichen Sitzung bekanntgeben

Bei einer Informationsveranstaltung beim "Musl" wusste Stadtrat Karl Beer von Überlegungen für einen weiteren Supermarkt. Zu dem Treffen waren auch zahlreiche Geschäftsleute gekommen. In einer nichtöffentlichen Sitzung, so schilderte Berr, hätte ein Investor seine Pläne vorgestellt. Dabei werde als Platz die Fläche des bisherigen Bauhofes ins Auge gefasst. Nach der Fertigstellung des Feuerwehrhauses sollen einmal der Bauhof und die Stadtwerke an die Mitterteicher Straße ziehen. Karl Berr konnte bei der Veranstaltung beim "Musl" sogar schon recht detailliert die Pläne aufzeigen.Laut Berr sollten mehrere Häuser an der Bahnhofstraße, einschließlich der Post, abgerissen werden, um Platz für den Markt zu schaffen. "Dann müssten viele Einzelhandelsgeschäfte schließen", warnte Berr vor einer Fehlentscheidung. Vielmehr regte er an, auf der einmal frei werdenden Fläche "Generationshäuser" zu errichten. Weiter berichtete Berr von einem Schreiben der Stadt, in dem ein Ordnungsgeld angedroht wurde, sollte er das Thema Einzelhandelsmarkt veröffentlichen. "Wir lassen uns aber nicht einschüchtern", betonte der Stadtrat der Wählergemeinschaft Umwelt.Bürgermeister Stahl hielt dagegen: "Was sie machen, ist Kaffeesatzleserei, reine Spekulation". Tirschenreuth sei eine attraktive Stadt und mittlerweile auch für die Wirtschaft interessant. Ein Investor hätte bei der Bauausschusssitzung lediglich seine Pläne vorgestellt. Und der Ausschuss hätte nur beschlossen, diese Pläne zu prüfen (ausführlicher Bericht folgt).