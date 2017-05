Vermischtes Tirschenreuth

28.05.2017

13

0 28.05.201713

Regelmäßig besucht die CSU einheimische Firmen oder Einrichtungen, um sich zu informieren. Diesmal wurde bei der Aktion "CSU auf Tour" das Architekturbüro Brückner & Brückner besucht, das sich weit über die Grenzen Tirschenreuths hinaus einen großen Bekanntheitsgrad und zahlreiche Auszeichnungen erarbeitet hat.

Von Klaus Brückner 1972 als Ingenieurbüro gegründet, wurde nach dem Einstieg der Söhne Peter und Christian Brückner daraus das Architekturbüro Brückner & Brückner. Die beiden Büros in Tirschenreuth und Würzburg stehen in ständiger Verbindung. Das ins Auge fallende Fachwerkhaus, in dem heute das Büro beheimatet ist, stellte schon vor rund 40 Jahren eine besondere Herausforderung dar. Immerhin ist es wohl das einzige Haus, das nicht nur den Stadtbrand von 1814 überstand und dessen Baujahr auf 1797 datiert wird. Nachdem vor einigen Jahren auch das Gebäude der Brauerei Baierl hinzukam, ist nun Platz für rund 30 Beschäftigte.Die Gäste durften nicht nur das Fachwerkhaus besichtigen sondern wurden auch durch das ehemalige Brauereigebäude Baierl geführt. Die Besucher waren begeistert.