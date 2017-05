Vermischtes Tirschenreuth

07.05.2017

Dienstag in Altenstadt

Mitterteich. Beim Treffen im Naturfreundehaus informierte die Bürgerinitiative "Stiftland sagt NEIN" über das weitere Vorgehen zur geplanten Gleichstromtrasse. Gerald Schmid, Sprecher der Initiative, zeigte anhand von Schautafeln den vorgesehenen Trassenverlauf und gab Informationen zu Einwendungsmöglichkeiten. Kritisiert wird von der Bürgerinitiative und vom Bund Naturschutz vor allem die Tatsache, dass die Gleichstromtrasse "Südostlink" meist mit der Energiewende begründet wird. Der Trassenverlauf lege jedoch nahe, dass vor allem Kohlestrom in den Süden geleitet werden soll. Die Mitglieder der Bürgerinitiative sind sich darüber einig, dass eine dezentrale Energiewende keine derartige Trasse notwendig macht.Die enorm hohen Kosten, die durch den Trassenbau und die Erdverkabelung entstehen, würden letztendlich wieder auf den einzelnen Stromkunden umgelegt. Diese Gelder sollten besser in regenerative Energien vor Ort inklusive Kurz- und Langzeitspeicher investiert werden, die dann auch eine regionale Wertschöpfung erzeugen. Gemeinsam mit der Bürgerinitiative "NEW gegen die Trasse - für eine dezentrale Energiewende" findet morgen, Dienstag, in der Wirtschaft in Altenstadt eine Informationsveranstaltung statt. Unter dem Motto "Oberpfalz unter Strom" sind um 20 Uhr alle interessierten Bürger eingeladen, sich über den aktuellen Sachstand zu informieren.Die Bürgerinitiativen fordern zudem alle auf, sich zur Antragskonferenz zum "Südostlink" in Weiden am 17. Mai in der Max-Reger-Halle anzumelden und teilzunehmen. Zu diesem Termin sollten auch die angesprochenen Einwendungen (auch Bürger ohne Grundstücke sind dazu aufgerufen) bei der Bundesnetzagentur eingegangen sein. Weitere Informationen unter: www.newgegendietrasse.de,