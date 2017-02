Vermischtes Tirschenreuth

08.02.2017

Acht Mann, drei Maschinen und Fahrzeuge und ein halber Tag Arbeit. Das war der Einsatz des Städtischen Bauhofs, um den Rest, der auf dem Marktplatz an die zurückliegende Weihnachtszeit erinnerte, abzubauen.

Steiger und Kettensäge

Große Bäume fehlen

Um acht Uhr rückten am gestrigen Dienstag die Arbeiter an und gingen ans Werk. Drei Mann waren damit beschäftigt, die Stangen zwischen denen die Weihnachtsbeleuchtung für adventliche Stimmung sorgt und auf denen auch die großen Sterne thronen, links und rechts des Oberen und Unteren Markplatzes abzubauen. Die wurden anschließend zum Bauhof gebracht, gereinigt und wieder eingelagert.Fünf Leute waren damit beschäftigt, den großen Christbaum abzubauen. Der Steiger reichte gerade aus, um bis knapp unter die Spitze der 40 Jahre alten und 14 Meter hohen Fichte zu kommen. Manfred Bauer hatte nur eine Kettensäge dabei. Von unten nach oben entastete er zuerst den Baum, bevor er umgekehrt von oben nach unten etwa einen Meter lange Stücke vom Stamm absägte.Unten warteten bereits die Helfer und warfen die Äste in den weit aufgerissenen Schlund des Häckslers, der sie in Sekundenschnelle in kleine Hackschnitzel verwandelte. Die werden ebenfalls erst einmal auf dem Bauhofgelände zwischengelagert und später in den städtischen Grünanlagen als Abdeckungsmaterial verwendet.Der Stamm lieferte gute zwei Ster Holz. Das durfte sich, wie es seit Jahren Sitte ist, turnusmäßig ein Arbeiter mitnehmen.Obwohl die Gegend um die Kreisstadt sehr waldreich ist, werde es jedes Jahr schwieriger, einen geeigneten Baum für den Marktplatz zu finden, bedauert Bauhofleiter Herbert Schertler. Wer einen geeigneten Kandidaten loswerden wolle, könne sich gerne bei ihm unter Telefon, 09631/60 921 melden.