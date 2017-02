Das richtige Gemüse für den Haus- und Bauerngarten

Vermischtes Tirschenreuth

Unter dem Motto "Altes bewahren - Neues zulassen" veranstaltete das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten eine Fortbildung für Gartenbäuerinnen, Kräuterführer, Gartenpfleger, Anbieter von erlebnisorientierten Bauernhöfen und Mitglieder der Obst- und Gartenbauvereine im Landkreis. Else Köstler organisierte das Seminar in Zusammenarbeit mit den Kreisfachberatern für Gartenkultur und Landespflege, Manuela Pappenberger und Harald Schlöger. Angelika Feiner, Fachberaterin des Bayerischen Kleingartenverbands, erläuterte den 35 Teilnehmer die richtigen Gemüsesorten für ihren Haus- und Bauerngarten, passend zur Region. Dabei wurden altbewährtes Saatgut und neue resistente Hybrid-Sorten in ihren Vor- und Nachteilen vorgestellt. Mit Informationen zur eigenen Saatgutgewinnung und -aufbewahrung wurden den Zuhörern auch wichtige Grundlagen der Pflanzenzüchtung vermittelt. Die Referentin gab auch praktische Tipps zum Anbau. Für die Organisatorin war besonders der Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmern wichtig. Die Gartenbäuerinnen und Kräuterführer im Landkreis luden dazu alle zu Kaffee und Kuchen ein. Monika Keck bedankte sich anschließend mit einem selbst gemachten Geschenk bei der Referentin. Viele Teilnehmer zeigten Interesse an einer erneuten Fortbildung im nächsten Jahr. Bild: exb