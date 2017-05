Vermischtes Tirschenreuth

Die eigene Hütte in den Lienzer Dolomiten ist der Stolz der DAV Sektion Karlsbad. Doch der Verein hat noch viel mehr zu bieten.

100 000 Euro für die Hütte

Treue Mitglieder

Mit erstaunlichen Zahlen wartete Horst Wagner, der Vorsitzende der Sektion Karlsbad des Deutschen Alpenvereins, bei der Jahreshauptversammlung im Restaurant Seenario auf. Und Jugendreferent Dr. Michael Schornbaum setzte mit den Aktivitäten noch einen drauf. Dazu kommt noch die stolze Anzahl von 919 Mitgliedern.Vorsitzender Wagner bedankte sich besonders bei all seinen Mitarbeitern, denn da steht ja auch noch in den Lienzer Dolomiten in 2260 Meter Höhe die vereinseigene, bewirtschaftete Karlsbader Hütte. Sie ist übrigens ab 15. Juni wieder geöffnet. Vom 18. bis 20. August ist wieder ein Hüttentreffen vorgesehen. Im vergangenen Jahr waren 90 Personen zu dieser Veranstaltung gekommen.Hüttenwart Heinz Stowasser aus Burghausen referierte über die verschiedenen Arbeiten. In dieser Höhenlage sei die Energieversorgung ein immer wiederkehrendes Thema. Außerdem wurden die Terrasse ausgebaut und der Dunstabzug erneuert. Im Herbst passiert es schon mal, dass die Wasserversorgung aus der Quelle versiegt und sogar der kleine See leer gepumpt ist. Um hier rechtzeitig reagieren zu können, sollte ein Wasserstandsanzeiger eingebaut werden. Weitere Themen sind eine bessere Energieversorgung (Batterien, Photovoltaik) oder der Müllraum. Der Kostenvoranschlag beläuft sich auf rund 100 000 Euro.Mit einem Power-Point-Präsentation gab dann Jugendreferent Schornbaum eine umfangreiche Übersicht über die vielfältigen Aktivitäten, zu denen auch Klettern in der Halle sowie Hochtouren in alpinen Gegenden gehören. Weitere Angebote sind Mountainbikern, Skitouren und der Lauftreff. Sogar ein Wettkampfklettern sowie Kinder- und Familienklettern gehören zum Programm.Viel geboten wird auch dem Nachwuchs im Verein. So ist man z.B. viel im Steinwald unterwegs. Das neueste Betätigungsfeld ist der Burgfelsen in Neuhaus bei Windischeschenbach. Bei der Umsetzung der zahlreichen Angebote kann sich Schornbaum auch auf gut ausgebildete Trainer und Betreuer verlassen. Schatzmeister Klaus Schneider gab einen Einblick in die Finanzen des DAV, da werden enorme Zahlen bewegt, die auch die Übernachtungen und die anfallenden Kosten auf der Karlsbader Hütte beinhalten. Mit dem Hütten-Ehepaar Rupert und Edith Templer sei man sehr zufrieden.Bürgermeister Franz Stahl freute sich, dass man den Sitz der Sektion nach Tirschenreuth geholt hatte. Bemerkenswert nannte er die Mitgliederzahl von jetzt über 900 und die umfangreichen Aktivitäten angefangen von den Kindern bis zu den Erwachsenen. Stahl nahm auch kurz Stellung zur "Vision" der Sektion Karlsbad von einer Kletterhalle und oder einer Kletterwand. Er forderte die Verantwortlichen auf, klare Zahlen für dieses Thema auf den Tisch zu legen, denn die Zeit drängt.Wohl einmalig für einen Verein in der Kreisstadt dürfte die breite Streuung der Mitglieder sein, die zum Teil in ganz Deutschland beheimatet sind. Das war bei den Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft deutlich zu erkennen. Deswegen ist es auch erklärlich dass nur wenige Geehrte persönlich anwesend waren. 60 Jahre gehören der Sektion an: Gretl und Matthias Bohnert, Braunschweig, Ingrid Janik, München, Helga Kleemann, Neumarkt, Peter Zepnik, Grabenstätt. Für 50 Jahre wurden geehrt: Eva Eller, Hassfurt, Michael Richter, Rehau, 40 Jahre: Wolfgang Gärtner, Tirschenreuth, Karl-Heinz Gerlach, Darmstadt, Ernst Schusser, Wörth a. Main, Cornelia Stowasser, Burghausen, Gerda von Reden, Bonn, Wolf von Reden, Berlin, 25 Jahre: Hans Bonifer, Bürstadt, Herbert Forster, Auerbach, Manfred Holzschuh, Sensbachtal, Rosi Kopf, Tirschenreuth, Lydia und Max Schmid, Hünfelden, Gabriele Scholz Auerbach, Lieselotte und Michael Steubl, Auerbach, Ulrike Stowasser, Burghausen, Jörg Varnholt, Darmstadt.