28.04.2017

Natürlich waren sie neugierig darauf, wie ihre neue Wirkungsstätte als Dozenten für den Studiengang Soziale Arbeit einmal aussehen wird. Die Vertreter einer OTH-Delegation aus Regensburg interessierten sich sichtlich für den Waldsassener Kasten, in dem sie einmal wirken werden.

Vorbei am Plakat, das an den 700. Todestag Kaiser Karls IV. erinnert, führte Bürgermeister Franz Stahl am Donnerstag gut 20 Teilnehmer einer Klausurtagung der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg zum historischen Waldsassener Kasten, wo die Umbauarbeiten zur modernen neuen OTH-Bildungsstätte in vollem Gang sind. Seit gut einem Jahr ist Tirschenreuth Lernstandort der OTH für Soziale Arbeit. Die Stiftland-Stadt war damit der ideale Ort für eine Klausurtagung zum gegenseitigen Kennenlernen.Architekt Peter Brückner vom Architekturbüro Brückner & Brückner erzählte den Gästen von der bis ins 14. Jahrhundert reichende Geschichte des denkmalgeschützten Gebäudes. Ebenso spannend wie die Bauarbeiten, wo bei Ausgrabungen historisches Mauerwerk entdeckt worden war, gestaltet sich auch die geplante Modernisierung.So verwies Brückner unter anderem darauf, dass die zwischen der ehemaligen Polizei und dem Museumquartier bestehende Mauer abgerissen wird zugunsten eines gemeinsamen Vorgartens. Granitsäulen sollen den Mauer-Charakter andeuten. Amüsant fanden die Regensburger, dass die Gefängniszelle zu Toiletten umgebaut werden.Geplant ist weiterhin ein Lift zwischen den Stockwerken, während der historische Keller eine eigenständige Einheit bleibt. Brückner schwärmte regelrecht vom dicken Mauerwerk, das selbst im 14. Jahrhundert eine Besonderheit war.In nicht allzu langer Zeit werden einige der Regensburger Professoren, Doktoren und Dozenten im Waldsassener Kasten junge Menschen durch ihr Studium zur Sozialpädagogik führen. Damit sich die OTH ein historisches Bild von der Historie ihrer neuen Wirkungsstätte machen kann, überreichte Franz Stahl dem OTH-Präsident, Professor Dr. Wolfgang Baier, einen Abdruck des Merian-Stichs der Stadt Tirschenreuth.