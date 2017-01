Vermischtes Tirschenreuth

Nicht nur für Ski- oder Rodelfans bietet der Winter, der seinen Namen als solcher verdient, Momente der Freude. Auch die, die wachen Auges durch die Natur wandern, entdecken jetzt am Wegesrand so manches Schmuckstück aus Schnee und Eis. Dort, wo Wasser im Spiel ist, entstehen schnell über Nacht sonderbare Gebilde, die die eigene Fantasie anregen. Und solange das Quecksilber weit unter der Null-Grad-Marke bleibt, wachsen die sonderbaren Wesen von Tag zu Tag. Wer Glück hat, erwischt einen Zeitpunkt, an dem ein schüchterner Sonnenstrahl der Szenerie noch den letzten Schliff gibt und das vergängliche Kunstwerk illuminiert. Bild: Grüner