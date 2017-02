Vermischtes Tirschenreuth

06.02.2017

2

0 06.02.2017

Die Zahlen sind zwar nicht gerade taufrisch, aber die Betriebskrankenkasse Pro Vita nimmt sie als Basis ihres Gesundheitsreports. Demnach waren die BKK-Versicherten im Landkreis im Jahr 2015 häufiger krank als der bayernweite Durchschnitt.

Gesundheitsreport Der BKK-Gesundheitsreport analysiert seit nunmehr 40 Jahren repräsentativ die Fehlzeiten der Versicherten. In die Auswertung der 2015er-Zahlen aus ganz Bayern gingen Daten von knapp 60 Prozent der hiesigen BKK-Mitglieder (ohne Rentner) ein. Als Krankenstand bezeichnet wird der prozentuale Anteil der Krankgeschriebenen je Kalendertag. 2015 berechnete sich dieser in Bayern bei den Mitgliedern (ohne Rentner) wie folgt: 14,12 Krankheitstage gemessen an 365 Kalendertagen entspricht einem Krankenstand von 3,87 Prozent.

Pro Vita ist mit einem Service-Center in Mitterteich vertreten und betreut von hier aus ihre Versicherten. Laut Pressesprecher Peter Hanrieder waren die Tirschenreuther Versicherten durchschnittlich an 17,18 Tagen krankgeschrieben. Der bayernweite Durchschnitt liegt dagegen nur bei 14,1 TagenDie Oberfranken verzeichnen mit 16,5 Arbeitsunfähigkeitstagen (AU-Tagen) den höchsten Wert auf Bezirksebene. Danach kommen die Unterfranken (16,2). Davor liegen die Oberpfalz (15,1), Niederbayern und Schwaben (je 14,5) und Mittelfranken (14,1). Die geringsten Krankheitstage verzeichnet Oberbayern (12,5). Bayerns Paket- und Briefträger fehlen mit 23,9 Arbeitsunfähigkeitstagen am häufigsten, dicht gefolgt von Müllmännern und Werktätigen im Recycling-Gewerbe (21,6). Den geringsten Krankenstand verzeichnen Journalisten und andere Mitarbeiter in Verlagen und Medien (8,4).Muskel- und Skelett-Erkrankungen haben mit rund ein Viertel den höchsten Anteil am Krankheitsgeschehen. Die im Einzelfall langwierigsten Erkrankungen sind aber psychischer Natur (35,8). Ebenfalls vergleichsweise langwierig sind Krebserkrankungen mit 28,8 Tagen.