Vermischtes Tirschenreuth

19.01.2017

19.01.2017

Möglichst lange eigenständig zu Hause leben - dazu will die Wohnberatung des Landkreises beitragen. Dazu bedarf es engagierter Menschen. Und die sind wieder mehr geworden.

"Mein Daheim" heißt das Netzwerk für ein Wohnen im Alter zu Hause. Und dafür konnten jetzt weitere 10 Frauen und Männer gewonnen werden. Sie haben die Weiterbildung zum "Ehrenamtlichen Wohnberater" für Senioren und Menschen mit Handicap absolviert.Auch die Nachbarlandkreise Neustadt/WN (4 Teilnehmer), Wunsiedel (2), Hof (2), Amberg-Sulzbach (1), Schwandorf (1) und Regensburg (1) zeigten reges Interesse, so dass 21 Teilnehmer das Seminar mit seinen zwei Schulungsblöcken abschlossen. Insgesamt investierten die Teilnehmer in die Grundlagenschulung 40 Stunden. Die Schulung erfolgte durch die Seniorenakademie Bayern in München. Die ehrenamtlichen Wohnberater agieren im Landkreis Tirschenreuth als Ansprechpartner für Betroffene, Interessenten und weitere Fachstellen vor Ort in den Kommunen.Sie sind wichtige Anlaufstelle und Netzwerkpartner, wenn es darum geht, die eigene Häuslichkeit für das Wohnen im Alter oder wegen einer Einschränkung anzupassen. Ehrenamtliche Wohnberatung soll im Landkreis als niedrigschwelliges Beratungsangebot etabliert werden. Die Wohnberater können Informationen vorhalten sowie Unterstützung anbieten, z. B. in Form eines Hausbesuches bei den anfragenden Personen.Angebunden sind die ehrenamtlichen Wohnberater an die hauptamtliche Kommunale Wohnberatungsstelle am Landratsamt. Ansprechpartnerin ist dort Anita Busch Telefon (0963/ 88-427).