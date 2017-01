Vermischtes Tirschenreuth

15.01.2017

"Helau - es schneit wia d'Sau!" So begrüßte Landrat Wolfgang Lippert die Regenten der fünften Jahreszeit. Die machten ihm im Landratsamt ihre Aufwartung. Und das konnte auch der Schnee nicht verhindern.

Die Prinzenpaare der Session 2017 Faschingsgesellschaft Wiesau Weiß-Blau: Verena I. und Roland II. Kinderprinzenpaar: Kathrin I. und Jonas IV. Seniorenprinzenpaar: Ulrike III. und Otto III.



Gaudiwurm Mitterteich: Daniela I. und Jens I. Kinderprinzenpaar: Vreni I. und Max I.



Faschingsverein Rosamunde Mähring: Antonia I. und Christoph I.



Fortschauer Carnevalsclub: Anja II. und Bernhard I.



Plößberger Faschingsverein: Lisa I. und Jonas I. Kinderprinzenpaar: Johanna I., Simon III.



Waldecker Carnevalsverein: Larissa I. und Michael II.



Faschingsgesellschaft Tursiana Tirschenreuth: Sandra V. und Marco I.



TSV Reuth Prinzengarde: Sabrina I. und Justin I.

Die Repräsentanten aus dem westlichen Landkreis brauchten bei dem dichten Schneegestöber, das über das Land zog, bis zu einer Stunde Fahrzeit, um ihr Ziel, den Großen Sitzungssaal zu erreichen. Das tat aber der guten Stimmung keinen Abbruch, sind die offiziellen Vertreter des Faschings doch durchwegs alles Menschen mit Humor, die die Dinge nehmen wie sie kommen und gelassen angehen.Humor und Brauchtumspflege sind auch die Eigenschaften, die der Landkreischef an denen schätzt, die den regionalen Fasching am Leben erhalten. Tausende ließen sich jedes Jahr anstecken, säumten bei den diversen Faschingsumzügen die Straßen und füllten die Ballsäle. Die fünfte Jahreszeit unterliege einer ganz besonderen Gesetzmäßigkeit.Während des ganzen Jahres beobachteten die Offiziellen die Geschehnisse aus einem ganz bestimmten Blickwinkel der alles, was als faschingstauglich durchgehe, herausfiltere. Übrig blieben die Themen, die den Stoff für die Faschingswagen lieferten. Die brächten bei den Umzügen unter dem Gelächter der Zuschauer alles noch einmal aus humorvoller Sicht auf den Punkt.Lippert sagte, dass er immer wieder aufs Neue erstaunt sei, welche Talente, vor allem tänzerischer Art, bei den Galaabenden auftauchten. In dem Zusammenhang lobte er nicht nur die Tänzer, sondern auch deren Trainer. Die ganze Palette an heimischen Talenten wären jedes Jahr beim Seniorenfasching des Landkreises auf einmal zu bewundern. Beim diesjährigen am 12. Februar von 14 bis 17 Uhr in der Kemnather Mehrzweckhalle seien 250 Akteure dabei. Das Programm gestalten die Faschingsgesellschaft Tursiana Tirschenreuth, der Faschingsverein Rosamunde Mähring, der Waldecker Carnevalsverein, der Carnevalsclub Fortschau, die Tanzgruppe TSV Krummennaab, der Faschingsverein Plößberg, das Organisationsteam Gaudiwurm Mitterteich, die Faschingsvereinigung Mitterteich, die Tanzgruppe des TuS Mitterteich. die Faschingsgesellschaft Wiesau Weiß-Blau und der TSV Reuth - Sektion Prinzengarde.Etwa 500 Besucher werden zum Seniorenfasching erwartet, die mit neun Buslinien zum Ort des narrischen Treibens und anschließend wieder zurück nach Hause gebracht werden. Gesponsert wird der Transfer, wie immer, von der Sparkasse. Für den logistischen reibungslosen Ablauf zeichnet die Seniorenfachstelle im Landratsamt verantwortlich. Die Organisation vor Ort obliegt dem Carnevalsclub Fortschau. Die Halle stellt die Stadt Kemnath dafür kostenlos zur Verfügung.