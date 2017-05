Vermischtes Tirschenreuth

30.05.2017

Die mit dem "Goldenen Gockel" ausgezeichneten Bauernhöfe aus der Oberpfalz konnte man an einer Hand abzählen. Genau genommen an einem Finger. Der Erlebnisbauernhof von Willy Kraus aus Gründlbach (Stadt Tirschenreuth) war der einzige Oberpfälzer Hof, den Landwirtschaftsminister Helmut Brunner beim Festakt in Glotzing bei Untergriesbach (Landkreis Passau) auf der Liste hatte.

Zum zweiten Mal wurde der "Goldene Gockel" an die 20 gastfreundlichsten Ferienhöfe in Bayern verliehen. "Mit besonderem Service, einzigartiger Atmosphäre und herausragender Gastfreundschaft haben Sie Bauernhofurlaub für Ihre Gäste zum Erlebnis gemacht", lobte Brunner beim Start der Landurlaub-Saison.Die Sieger waren anhand von über 8000 Bewertungen im Online-Bewertungssystem des Landesverbands Bauernhof- und Landurlaub Bayern ermittelt worden. Im Gegensatz zur Klassifizierung mit Sternen nach den Vorgaben des Deutschen Tourismusverbands spielen bei Gäste-Bewertungen auch Gastfreundschaft, Service und Atmosphäre eine wichtige Rolle. "Hier können unsere Ferienhöfe mit Herzlichkeit, Ursprünglichkeit und authentischen Bauernhoferlebnissen punkten", so Brunner.Der Ferienhof Kraus, auf dem es neben Milchkühen auch jede Menge Streicheltiere und eine beheizte Spielscheune gibt, ist hier bayernweit vorn dabei. Der Erfolg und die guten Übernachtungszahlen haben die Familie ermutigt, weiter in Urlaub auf dem Bauernhof zu investieren. Am Samstag wird ein neues Ferienhaus mit vier luxuriösen Wohneinheiten eingeweiht. Dann können neun Familien gleichzeitig auf dem Hof Urlaub machen.