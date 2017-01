Vermischtes Tirschenreuth

18.01.2017

0

0 18.01.2017

Unter dem Motto "Vertikale" schaffen vier Künstler beim ersten Tirschenreuther internationalen Bildhauersymposium je ein Kunstwerk aus Granit. Einen dicken Batzen der Kosten, 17 700 Euro, übernimmt dabei die Euregio Egrensis. Ihren festen Platz bekommen die Werke im Fischhofpark.

Tragende Rolle der Partner

Abstrakt und klassisch

Partnerschaften beleben

Euregio-Egrensis-Präsidentin Dr. Birgit Seelbinder war mit stellvertretendem Geschäftsführer Alexander Dietz nach Tirschenreuth gereist, um das Papier an Bürgermeister Franz Stahl und Geschäftsleiter Markus Bergauer zu überreichen. Grund für die opulente Zuwendung sei nicht zuletzt die Tatsache, dass sich heuer die Unterzeichnung der Deutsch-Tschechischen Erklärung zum 20. Mal jährt, erklärte Seelbinder. Dies aber sei der Anlass für einen grenzüberschreitenden Kulturfrühling. Mit dem wolle man die engen und intensiven Beziehungen zwischen beiden Ländern, insbesondere auch im Kulturbereich, würdigen.Gerade den deutsch-tschechischen Städtepartnerschaften käme dabei eine tragende Rolle zu. Daraus sei die Idee geboren worden, in Tirschenreuth in enger Zusammenarbeit mit der Partnerstadt Plana ein grenzübergreifendes Bildhauersymposium durchzuführen. Die Organisation hat Alena Mrowetz federführend übernommen. Die "überzeugte Europäerin", wie sie sich selbst bezeichnet, hat auch schon Ideen, wie die Zukunft der Symposien aussehen könnte. Zum Beispiel abwechselnd mit Plana. Und die Arbeitstitel für weitere Aktionen dieser Art lieferte Seelbinder auch gleich. Zum Beispiel "Stein und Glas" - oder, was dem Bürgermeister ein strahlendes Lächeln ins Gesicht zauberte, "Granit und Stahl".Die beteiligten Künstler sind Vaclav Fiala aus Klatovy, Michal Novotny aus Prag, Herbert Lankl aus Bärnau und der Schwandorfer Tilo Ettl. Die Aktion findet während des diesjährigen "Cooltour-Sommers" im Fischhofpark statt. Die vier großen Blöcke aus Flossenbürger Granit werden beim Parkplatz an der Mähringer Straße, direkt beim Eingang zum Park, aufgestellt und ab etwa Mai dort von den Steinbildhauern bearbeitet. Zirka zwei Wochen werden sie damit beschäftigt sein und lassen sich bei der Arbeit zuschauen. Ihren festen Platz sollen die Werke dann im Parkareal hinter dem Amtsgericht gegenüber der Straße "Am Fischhof" finden, erklärte der Bürgermeister.Die Kunstwerke gehen in das Eigentum der Stadt über, die auch die Pflege übernimmt. Zwei der Bildhauer arbeiteten eher abstrakt, die anderen beiden klassisch, erklärte Alina Mrowetz. In Plana wird zum Tirschenreuther Symposium ein Workshop stattfinden. Außerdem werden ein Katalog und eine Fotodokumentation erstellt. Neben der Euregio Egrensis beteiligen sich auch die Volksbank und die Sparkasse mit jeweils 500 Euro am etwa 20 000 Euro teuren Projekt. Bleibt für die Stadt ein Eigenanteil von rund 2000 Euro. In dem Zusammenhang lobte Stahl seinen Stadtrat, der sich bereits vor einem Jahr einstimmig für das Projekt entschieden habe, ohne zu wissen, was dabei an Kosten auf die Kommune zukommt.Alexander Dietz begründete die hohe Förderung damit, die Partnerschaften zwischen Deutschen und Tschechen weiter zu beleben. Die könnten noch weit mehr als das bisher der Fall ist auf Schulen, Kindergärten oder Vereine ausgeweitet werden.