Vermischtes Tirschenreuth

26.05.2017

19

0 26.05.201719

Die Gruppe ist überschaubar. Umso mehr an Informationen nehmen die Teilnehmer diesmal mit nach Hause. Exkursionsleiter Erwin Möhrlein vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) beantwortet ausführlich alle Fragen: eine wichtige Aufgabe des Artenhilfeprogramms, das er derzeit im Landkreis betreut.



Zur ganzen Geschichte gelangen Sie durch einen Klick auf das Bild.





Schöllkrautsaft gegen Warzen by Onetz on Exposure