Vermischtes Tirschenreuth

28.04.2017

28.04.2017

Mit dem Forum "Jugendarbeit im Blick" rückt die Kommunale Jugendarbeit" im Landkreis einmal jährlich aktuelle Themen in den Fokus. Das diesjährige Forum beschäftigte sich mit Jugendräumen im Landkreis. Eingeladen dazu waren auch die Bürgermeister, Jugendbeauftragte, Jugendgremien und Mitarbeiter von Jugendreffs der 26 Landkreiskommunen.

Kommunale Jugendpflegerin Theresia Kunz betonte in ihrer Einführung die zentrale Aufgabe, Jugendlichen Gestaltungs- und Entfaltungsräume zu eröffnen. "Damit sich Jugendliche beheimatet fühlen, ist es wichtig, dass sie ihren Lebensraum mitgestalten können. Wenn Gedanken und Ideen der jungen Leute ernst genommen würden, trügen sie später als Erwachsene in ihrer Heimatgemeinde aktiv ihren Part zur kommunalen Entwicklung bei. Ein Jugendraum als Treffpunkt stehe zentral im Mittelpunkt der Jugendarbeit. Dazu gab es einen aktuellen Überblick über die bestehenden Jugendräume im Landkreis Tirschenreuth.Peter Weigl vom Verein Jugendarbeit im Landkreis Regensburg e.V. stellte vor, wie professionelle Jugendarbeit in "seinen" Gemeinden organisiert wird. Weigl: Durch interkommunale Zusammenarbeit ist es auch kleinen Gemeinden möglich, neben dem ehrenamtlich geleisteten Engagement pädagogisch begleitete Jugendarbeit anbieten zu können." Die Arbeit in den Jugendtreffs habe so eine besondere Qualität und Beständigkeit. Der Referent ging detailliert auf die einzelnen Facetten des Regensburger Modells ein.In der anschließenden regen Diskussion gab es auch viele Fragen. Sichtlich interessiert waren die Teilnehmer an den Infos von Huberta Bock vom Amt für ländliche Entwicklung zum Lehrstandsprogramm und zu Fördermöglichkeiten für Jugendräume.Das Thema "Jugendliche und ihre Räume" soll das Jahr ein Schwerpunkt der Kommunalen Jugendarbeit sein. Im Herbst wollen die Beauftragten in einem Jugendtreff im Raum Regensburg tagen, der nach dem vorgestellten Modell arbeitet.